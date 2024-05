Kdo jsou týmy z baráže? Táborsko chce ovládnout jih Čech, Vyškov se na jaře trápí

Už ve čtvrtek začíná baráž o účast v první lize. Dva týmy z elitní soutěže vyzvou dva z druhého ligového patra. Dle historie by mělo být jasno. V baráži se zatím odehrálo dvanáct utkání, druholigový celek nevyhrál ani jednou. Kdo se o to bude snažit letos?

Sezona:

Ročník Táborska začal perfektně, tým z jihu Čech poprvé ztratil body až v pátém kole. Posléze forma trochu upadla, nicméně Táborsko se pořád drželo v elitní pětce a dávalo najevo, že se s ním musí počítat. V polovině sezony bylo třetí, kde se usadilo v podstatě až do konce soutěže.

Kromě menší krize v podzimní části hráli bez větších výkyvů, nicméně pomáhali si zejména na domácím hřišti. Z patnácti duelů na něm jihočeský celek vyhrál devět, přidal pět remíz, takže 32 bodů. Nikdo v soutěži nebyl na domácím trávníku lepší než oni. Chlubí se také nejlepší obranou – za třicet kol inkasovalo Táborsko jen šestadvacetkrát.

Největší hvězda:

Klíčovým borcem je ofenzivní záložník Bojan Djordjič, který dal deset branek a stal se třetím nejlepším střelcem soutěže. Jedná se o zkušeného Srba, který je v českém fotbale jako doma. Kromě Táborska hrál za Varnsdorf, Liberec i Opavu. Kromě něj je oporou také brankář Martin Pastornický, který z 29 utkání zapsal hned 13 nul.

Trenér:

Roman Nádvorník patří mezi prověřené trenéry se zkušenostmi z první ligy. Do Táborska přišel na začátku minulé sezony a klub z bahna vytáhl nahoru. V tomto ročníku pokračuje v tvrdé práci, která očividně nese ovoce. Jde o velmi ambiciózního kouče, který nebere baráž jako úspěch. Chce výš, chce dokončit, co začal.

Co očekávat:

Žádné šílenosti. Táborsko vsadí na to, co funguje celou dobu. Tedy poctivý přístup a extrémně dobře propracovaná defenziva. Pro České Budějovice, které se ke konci soutěže solidně rozstřílely (14 branek v 8 zápasech), to nebude vůbec nic lehkého.

Sezona:

Vlastně taková divná. Vyškov vstupoval do soutěže jako jeden z největších favoritů, své ambice navíc neskrýval. V polovině soutěže byl první, přesně podle plánu. V zimě se hovořilo o tom, jak asi bude vypadat klub, jenž hraje v drnovickém azylu a jenž je plný cizinců, v první lize. Jenže na jaře přišel velký zásek. Jen čtyři týmy měly ve druhé polovině sezony menší bodový zisk než Vyškov, který se sotva zmohl na průměr bodu na zápas.

Nicméně díky polštáři z podzimu i tomu, že se konkurenti moc nesnažili a ten největší v podobě béčka Olomouce nemohl bojovat o posun do první ligy, postup do baráže druhý rok za sebou klapnul. Hrát se ale ještě několik kol, bůh ví, jak by to dopadlo. Do baráže jde totiž Vyškov s formou čtyř proher a jedné remízy z posledních pěti zápasů (skóre 3:9).

Největší hvězda:

Kádr se v zimě hodně proměnil, fluktuace je obecně ve Vyškově velká a častá. Zmíníme ale střelce Raimondse Krollise, který je ve Vyškově na hostování z italské Spezie. Dvaadvacetiletý borec, jehož měla podle ředitele klubu Zbyňka Zbořila na radaru Slavia, dal pět branek ve dvanácti zápasech a byl jedním ze světlých faktorů jinak šedivého jara.

Trenér:

Jan Kameník převzal tým loni na začátku jara, kdy se vedení rozloučilo s Janem Trousilem. Splnil cíl a dovedl tým do baráže, kde však MFK padl se Zlínem, byť byl dle mnohých lepším týmem. Vedl Zlín i Jihlavu, zkušenosti má. Na jaře ale s týmem nedokázal v podstatě nic udělat, forma byla skutečně tristní. Omluvou může být zimní odchod opor (Idjessi Metsoko, Cheick Souaré, Bienvenue Kanakimana) a stavění týmu v podstatě od nuly.

Co čekat:

Vyškov není týmem, co by vyčkával. Naopak, chce tvořit, tlačí se dopředu, kde má na hrotu šikovného Krollise. Po stranách zase rychlíky, stejně jako soupeř z Karviné. Bude zajímavé sledovat, jestli se trápící se ofenziva probudí zrovna proti ligovému celku. Pokud ano, mohly by být k vidění gólové přestřelky.