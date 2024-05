Priske pochválil po výhře tým i fanoušky: Lepší oslavu narozenin jsem nezažil

Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske (47) po vítězství 2:1 nad Ostravou v utkání 3. kola ligové nadstavbové skupiny o titul připustil, že lepší oslavu narozenin nikdy nezažil. Pamatovat si ji prý bude do konce života. Na tiskové konferenci také prohlásil, že po středečním tréninku vyrazí celý tým do pražské O2 areny na zápas Česka s Dánskem na mistrovství světa v hokeji.

Rodák z Horsensu dnes oslavil 47 let. "Myslím si, že lepší oslavu narozenin jsem nezažil. Slovy ani nedokážu vyjádřit vděčnost fanouškům a hráčům. Hlavně hráčům, jelikož jsou úžasní. S lepším týmem jsem nikdy nepracoval. Nemám slov pro hráče ani fanoušky, je to úžasné. Budu si to pamatovat do konce života a pravděpodobně to už nikdy nezažiju," řekl Priske, jehož jméno příznivci na zaplněné Letné po konci utkání vyvolávali.

Letenští mají v čele neúplné tabulky sedmibodový náskok před druhou Slavií a ve středu mohou obhájit titul, pokud jejich městský rival doma neporazí Plzeň. "Dnes to nebyl jednoduchý zápas, z psychického hlediska to bylo hodně náročné. Všichni na sobě cítili tlak a věděli, jak důležité je dnešní zápas vyhrát," uvedl Priske.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Připomnělo mi to domácí nadstavbové utkání s Bohemians v minulé sezoně, také tehdy to bylo třetí kolo. Cítili jsme tlak, ale myslím si, že jsme to dnes odehráli mnohem lépe než proti Bohemians," mínil bývalý kouč Midtjyllandu a Antverp.

Se současnými svěřenci bude mít ve středu poněkud netradiční program. "Zítra budeme mít trénink. Po něm vyrazíme s celým mužstvem do O2 areny na hokej. Dánsko je připravené, dnes podlehlo Norům a všechnu energii si tak pošetřilo na Čechy. Bude to hezká zkušenost. Poprvé se dostanu do O2 areny a podívám se na hokej," těšil se Priske.

Birmančevičovy zápasové statistiky. Opta by Stats Perform

Ocenil srbského křídelníka Veljka Birmančeviče, který dal proti Baníku oba góly Pražanů. "Když (sportovní ředitel Tomáš) Rosický poprvé zmínil jeho jméno, cítili jsme, že je to hráč, který nám může pomoct. Jeho herní styl je důrazný a nebezpečný pro soupeře. Vyniká v soubojích jeden na jednoho, hodně se pohybuje kolem vápna," řekl Priske.

"Viděl jsem jeho góly v Malmö. Rozhodně jsem věděl, že je umí dávat. Noví hráči potřebují čas na adaptaci, což se Birmovi povedlo. Hraje na hodně vysoké úrovni. Doufám, že (vy novináři) oceníte i to, že ho Rosický našel," podotkl bývalý hráč Portsmouthu nebo dánské reprezentace.