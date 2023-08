Kuriózní gól nebyl náhoda. Blesklo mi, že Trmalovi vezmu míč zezadu, popsal Kalabiška

Kuriózním gólem Jana Kalabišky (36) v nastavení vybojovalo Slovácko alespoň remízu 2:2 v utkání 5. kola FORTUNA:LIGY s Mladou Boleslaví. Střídající univerzál domácího týmu využil zaváhání gólmana Matouše Trmala (24), při rozehrávce mu zezadu vzal míč a pohodlně vyrovnal. Po zápase řekl, že si vzpomněl na svůj vzor z mládí Thierryho Henryho a Trmalovi se za fintu omluvil.

Ve druhé minutě nastavení to spíše vypadalo, že šestatřicetiletý hráč se únavou "zapomněl" v síti branky hostů, ale opak byl pravdou. "Když jsem doběhl do té sítě, tak mně napadlo, že jsem schovaný v brance a hodně vzadu. Blesklo mi hlavou, že bych mu mohl vzít zezadu míč a zkusil jsem to. Do poslední chvíle jsem věřil, že to vyjde. Zaslechl jsem i z jejich střídačky 'záda' ale Trmal to asi neslyšel. Vyšlo to," řekl Kalabiška po svém prvním gólu v sezoně.

Žadnou předlohu pro lišácký gól v hlavě v daný moment neměl. "Až o chvíli později jsem si vzpomněl, že něco podobného dělával můj vzor Thierry Henry, ale to už je dávno," usmál se.

Nic podobného se mu za dvanáct sezon v první lize nepodařilo a jak sám uvedl, ani na to nemyslel. "Spíš koukám, kde se který gólman pohybuje, kde kdo stojí, abych třeba mohl vystřelit z dálky a dát gól. Tak třeba příště," dodal.

Hodnocení hráčů. Livesport

Jeho někdejší spoluhráč Trmal sice dostal od Kalabišky potupný gól, ale jinak chytal výborně, což ocenil i střelec. "Podržel je, chytal skvěle. Po zápase jsme se mu šel omluvit za to, co jsem mu udělal. Vzal to sportovně," uvedl Kalabiška.

Jeho trefa přinesla Slovácku bod, ale pro Kalabišku to bylo málo. "Měli jsme na tři, tím že šel soupeř do deseti. Měli jsme to využít a vyhrát. Máme s tím problémy prosadit se proti oslabenému soupeři," litoval Kalabiška.

Utkání Slovácko – Mladá Boleslav 2:2

Zápas byl pro něj náročný, i když do něj naskočil až ve druhém poločase. "Bylo to šílené, necítil jsem se v tom vedru moc dobře. Blbě se naskakuje do rozjetého duelu, bylo to znát, ale aspoň jsem vyrovnal," prohlásil autor 35 ligových branek.