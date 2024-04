Ostrava potvrdila v Jablonci pohárové ambice, Budějovice zůstávají po remíze poslední

Ještě než uzavře program 27. kola Sparta, která bude doma proti Mladé Boleslavi usilovat o návrat do čela tabulky, nabídla FORTUNA:LIGA další tři nedělní duely. Ostrava uspěla i v Jablonci, třetí výhrou v řadě (3:2) si upevnila čtvrtou příčku v tabulce a potvrdila pohárové ambice. Českým Budějovicím se částečně podařilo zareagovat na bodový úspěch konkurentů, po remíze 1:1 v Pardubicích však zůstávají poslední. Od 15:00 se hrálo také v Teplicích, kde Hradec Králové zvítězil 1:0.

Ostravané nezačali nejlépe, když se v úvodních minutách po nedorozumění hostující obrany dostal k zakončení Jan Chramosta. Pokus z voleje mu ovšem vůbec nevyšel a Jiří Letáček míč snadno lapil. Po 10 minutách hry nicméně baníkovci podnikli rychlý posun vpřed, po kterém si na centr, jenž vyslal ze strany Patrick Kpozo, naskočil Jiří Klíma a hlavou otevřel skóre.

Ghanský obránce ukazoval své ofenzivní choutky i nadále a ve 24. minutě poslal do vápna další balon. Ten se tentokrát stočil přímo mezi tři tyče a Jan Hanuš si s ním nedokázal poradit, čímž se Slezané dostali do dvougólového vedení. Jablonecký brankář si nepočínal dobře ani ve 37. minutě, kdy hlavičku po rohovém kopu pouze vyrazil k Davidu Lischkovi, jenž svou dorážku poslal nekompromisně pod břevno. Kvůli ofsajdu však rozhodčí gól odvolal. Na to domácí odpověděli v nastavení první půle, kdy nikým nehlídaný Dominik Hollý snížil hlavou.

Zápasové statistiky. Livesport

Druhá půle začala opatrněji a větší příležitost přišla až po hodině hry. Rychlý protiútok Baníku skončil pozemním centrem do malého vápna, kde číhal Klíma, který při nešikovném zakončení trefil pravou tyč. Míč se ovšem odrazil znovu k ostravskému útočníkovi, jenž jej vrátil zpět do předbrankového prostoru a tam si jej nešťastně srazil do sítě Nemanja Tekijaški. V 79. minutě zdramatizoval duel Michal Černák, když si nepokrytý počíhal na zadní tyči a hlavou snížil. Zelenobílí se v závěru hnali za vyrovnáním, k němuž ovšem nedošlo.

Vítězně naladěné Pardubice se ujaly rychlého vedení, když si levý bek Michal Surzyn udělal výlet až do vápna soupeře a našel si přihrávku Michala Hlavatého, po které poslal míč do pravé části brány. Příležitost ke zvýšení skóre měl Ladislav Krobot, jenže domácí útočník si po skvělém zpracování a šikovné zasekávačce neporadil se zakončením a trefil pouze blokujícího obránce.

Zanedlouho se mohl prosadit také Hlavatý, jeho rána ale mířila pouze doprostřed, kde byl připraven budějovický gólman. Daleko k přesnému zásahu neměl ani Vojtěch Patrák, jenže jeho pokus nakonec rotoval směrem od brány.

Zápasové statistiky. Livesport

Po změně stran napřed přišla kontroverzní situace v pokutovém území Jihočechů, po které se marně penalty dožadovali domácí. Zanedlouho v sektoru hostí vypukly nepokoje a následné pokusy o vyvrácení plotu, a tak rozhodčí zápas na chvíli přerušil, dokud se situace neuklidnila. Pojistit vítězství mohl v 71. minutě střídající Kryštof Daněk, jenže jeho střelu do téměř odkryté brány fantasticky zastavil Martin Králik. Neproměněné šance začaly Východočechy mrzet ve chvíli, kdy na rohový kop naskočil Ondrášek. Kapitán Budějovic obloučkem zakončil až na zadní tyč, kam mladý Antonín Kinský nedosáhl.

Votroci se po ohromné minele Tomáše Grigara již v šesté minutě ujali vedení. Po rohovém kopu odvráceném hostující obranou chtěli Tepličtí založit útočnou akci od vlastní brány. Míč doputoval až ke zkušenému gólmanovi, který měl sice mnoho času na rozehrávku, s centrem dopředu však váhal tak dlouho, až pod tlakem napadajícího Daniela Vašulína rozehrál přímo na kopačku hradeckého forvarda. Ten už pak snadno dopravil balon do sítě.

Severočeši mohli odpovědět po akci Alberta Labíka, jenž se po krátké přihrávce rozhodl vypálit z první. Přízemní střela ovšem mířila pouze doprostřed brány, kde ji zneškodnil Adam Zadražil. Velmi blízko k vyrovnání měl v závěru první půle Michal Bílek, když přímý volný kop namířil do břevna.

Zápasové statistiky. Livesport

Skláři poprvé dopravili balon do sítě v 58. minutě, kdy střídající Roman Čerepkai nejprve sám před Zadražilem neuspěl, následně ale připravil míč Danielu Filovi, jenž se trefil do prázdné brány. Radost Teplickým ovšem nevydržela dlouho, neboť videorozhodčí odhalil, že se Čerepkai zapojil do hry z ofsajdu. Hostující celek byl ale i nadále pod tlakem a jen stěží bránil těsný náskok. Žlutomodří měli další dobrou příležitost po prudkém nástřelu Ondřeje Křičfalušiho, který Zadražil vyrazil přímo k Mohamedu Yasserovi, jenž však zblízka hlavou přestřelil.

Tabulka FORTUNA:LIGY