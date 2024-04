Slovácko remizovalo s Českými Budějovicemi a zajistilo si skupinu o titul. Dynamo spadlo na dno

Základní část FORTUNA:LIGY je minulostí. Slovácko ve třicátém kole remizovalo s Českými Budějovicemi 2:2 a pohlídalo si šestou příčku, která zaručuje postup do skupiny o titul. Třetí místo si hladkou výhrou 3:0 nad Teplicemi pojistila Plzeň. Zápas dvou týmů ohrožených sestupem zvládla lépe Karviná, která se po výhře 1:0 odlepila ode dna tabulky. Z posledního místa do nadstavby vstoupí České Budějovice.

Do zápasu vstoupili aktivněji Východočeši. Filip Brdička vyslal razantní střelu směrem k Lukáši Soukupovi, ten však dokázal skvěle zasáhnout. První nebezpečnou šanci Klokanů měl v 18. minutě Michal Beran, jeho technická střela ovšem skončila pouze v náruči Antonína Kinského.

Další velkou šanci Bohemky měl 25. minutě Matyáš Kozák, který se řítil sám na Kinského, ale svůj nájezd neproměnil. Vzápětí se již Pražané branky dočkali, když si precizní centr Marka Hály našel Jan Kovařík a doklepl míč do sítě. Do dvougólového vedení mohl domácí poslat Erik Prekop, v tutové šanci však trefil pouze prostředek brány.

Pardubice vstoupily stejně jako do prvního poločasu i do toho druhého nažhavené a odměnou jim bylo vyrovnání již po třech minutách. Sám před brankářem se objevil Vojtěch Sychra a s přehledem uklidil míč k tyči. S odpovědí mohl přijít po hodině hry střídající Matoušek, tygřím skokem ho však vychytal Kinský. V 74. hodině se již odchovanec Příbrami dočkal, když dorazil míč do odkryté branky a poslal Bohemku znovu do vedení. Východočeši tentokrát už vyrovnat nedokázali.

První šanci si vypracoval tým z Uherského Hradiště ve 14. minutě, Pavel Juroška však nedokázal nikým nehlídaný usměrnit svou hlavičku mezi tři tyče. To se povedlo až Kimovi, ten zakončil samostatný únik nechytatelně k levé štangli. Slovácko dominovalo i nadále. Ve 37. minutě vypálil z dálky Marko Kvasina, jeho projektil ovšem orazítkoval pravou tyč branky Dávida Šípoše.

O šest minut později si totožně počínal Vlastimil Daníček, ve vápně se uvolnil a obstřelem trefil brankovou konstrukci. Na druhé straně před koncem poločasu srovnal stav utkání Jan Suchan, když se i s pomocí teče prosadil z přímého kopu.

Jihočeši dokonali obrat v 55. minutě, kdy se střídající Jakob Tranziska uvolnil u pravého rohu vápna a zakončil přesně k zadní tyči. Chvíli poté se do zakončení dostal také Suchan, dobrým zákrokem se však předvedl Tomáš Fryšták. Slovácko zvládlo vstřelit branku až v 84. minutě, kdy se Mihálik za vápnem dostal ke střele a prostřelil Šípoše, jemuž míč vypadl z rukavic.

První gólovou šanci měl na hlavě Solomon John, jeho pokus ale mířil vedle levé tyče. Prosadit se tak mohli domácí. Polidar si v 19. minutě počkal v pokutovém území na přesnou přihrávku Michala Černáka a následně míč lobem poslal přes vybíhajícího brankáře Matouše Trmala.

Kontroverze vyvolal ve 34. minutě střet mladoboleslavského brankáře s gruzínským útočníkem Vakhtangem Chanturishvilim, kvůli absenci videorozhodčího ale nemohl být první verdikt sudího změněn, a Trmal tak vyvázl bez potrestání.

Ve druhém poločase čekali fanoušci na jablonecké Střelnici na střelu na branku až do 71. minuty. Padaly tak jen žluté karty, kterých rozhodčí Ladislav Szikszay rozdal během prvních 25 minut druhé půle celkem pět.

Definitivně zamezit prodloužení boleslavské série zápasů bez prohry proti Jablonci v lize mohl Jakub Martinec, jenž si naběhl na centrovaný míč, zamířil však těsně vedle levé tyče. Pozdní vyrovnání Mladé Boleslavi zařídil oslavenec Hanuš, který výkop poslal pouze na Yusufa, jenž se do prázdné brány nemýlil.

Již v první minutě nedokázal odvrátit míč do bezpečí domácí Jiří Boula. Z toho těžil Daniel Tetour, který se tak zadarmo dostal do palebné pozice z hranice šestnáctky, nicméně jeho přízemní pokus skončil pouze na tyči. Sympatický vstup Severočechů do utkání však o chvíli později potřísnil Jan Žambůrek, jenž ve vápně podrazil Davida Buchtu. K exekuci pokutového kopu se postavil Ewerton a prudkou ranou pod břevno otevřel skóre.

Na druhé straně vystřelil od půlkruhu Tupta a jen o pár čísel minul pravou šibenici. O vyrovnání se následně pokusil také Denis Višinský, ale jeho střelu vyrazil na poslední chvíli jednou rukou Olivier Vliegen.

Ve 46. minutě dodal klid na kopačky Slezanů Patrick Kpozo. Ten si totiž naskočil na centr ideálních parametrů z dílny Buchty a hlavou dopravil balon za záda bezmocného Vliegena. Na druhé straně unikl po pravém křídle Luka Kulenovič. Jeho přihrávku na nabíhajícího Tuptu dokázal ještě odvrátit Filip Blažek.

Míč se však odrazil opět k chorvatskému útočníkovi, který na druhý pokus našel Tuptu, a ten již zakončoval do odkryté branky. K vyrovnání si nakonec tým z města pod Ještědem pomohl standardní situací, když se po rohovém kopu zavěsil do vzduchu nejvýše Prebsl a hlavou dopravil balon na místo určení.

Svěřenci Zdenka Frťaly se v úvodu prezentovali sympatickým výkonem a znepříjemňovali soupeři kombinaci, která tak nesla prvky nepřesnosti. První vážnější příležitost měl až ve 29. minutě Jhon Mosquera, jenž šel z ostrého úhlu sám na brankáře Richarda Ludhu. Kolumbijský útočník však pálil jen do vrchních pater Doosan Areny. Postupem zápasu začali viktoriáni stupňovat svůj tlak.

Znamením toho byla i akce, kdy Mosquera ve vápně přiťukl balon Pavlu Šulcovi, ten si jej přehodil na pravačku, nicméně výsledkem byl jen slabý pokus do rukavic Ludhy. Vzápětí se neujala ani hlavička Chorého, a do kabin se tak šlo za nerozhodného stavu.

Hned zkraje druhého dějství nezachytila defenziva hostujícího celku náběh Šulce. Nádherná přímočará akce nakonec vyvrcholila Šulcovým centrem na zadní tyč, kde byl již připravený Chorý a hlavou do odkryté branky otevřel skóre utkání. Definitivní klid na kopačky Západočechů mohl přinést Robin Hranáč, ale z malého vápna nastřelil pouze Štěpána Chaloupku.

V 69. minutě se mezi asistenty podruhé zapsal Šulc, když milimetrovou přihrávkou našel nabíhajícího Vydru, který zakončil nekompromisně pod břevno. V samotném závěru ještě upravil konečný výsledek Chorý, jemuž přepustil míč nezištně mezi nohama Vydra a vytáhlý útočník se z penaltového puntíku nemýlil.

Slezané se dostali již po 12 minutách do vedení, samostatný únik přes půlku hřiště totiž dokázal chladnokrevně proměnit Regáli. Ve 28. minutě mohl odpovědět nejproduktivnější hráč Ševců Vukadin Vukadinovič, jeho pokus však neměl potřebnou razanci nato, aby mohl Dominika Holce překvapit. Těsně před poločasem ještě hlavičkoval Tomáš Schánělec nad bránu.

Zvýšit vedení hostů mohl po pěti minutách druhého poločasu Patrik Čavoš, z dobré pozice ovšem přestřelil bránu. Žlutomodří krátce nato zahrávali zajímavý přímý kop, Tom Slončík z něj nicméně trefil pouze zeď. V 74. minutě měl obrovskou šanci znovu Slončík, ale ani nadvakrát nedokázal vsítit gól.

