Ligový semafor: Nedisciplinovanost Teplic, ofenzivní defenziva Sigmy a zvláštní zásah VARu

Potřetí z posledních čtyř soutěžních zápasů Teplice nedohrály v jedenácti a na svou nedisciplinovanost mohou nyní žehrat. Opačné starosti měla Sigma, bez zraněného Lukáše Juliše (28) si vystačila pouze s góly svých obránců. Poměrně zvláštní penalta byla k vidění v Liberci, i díky ní si nakonec Slavia odvezla všechny tři body do Edenu.

Červená – Teplická vyloučení

Co se týče žlutých karet, nejsou na tom Teplice až tak zle. V posledních čtyřech soutěžních duelech inkasoval tým Zdenka Frťaly osm žlutých napomenutí, v posledních třech poté jen tři.

Jenže ve zmíněných čtyřech zápasech museli tepličtí hned tři dohrávat v deseti. A to už problém je. V Liberci nedohrál po dvou žlutých Petr Hronek, v pohárovém střetnutí na půdě Vyškova jej následoval Nemanja Krsmanovič a sobotní klání 11. kola FORTUNA:LIGY na Slovácku poměrně brzy skončilo pro Lukáše Marečka, jenž červenou kartu inkasoval po zákroku na unikajícího Jurošku rovnou.

Teplice mají problém s disciplínou. Livesport

"Bohužel to není poprvé, co jsme šli do deseti. A Slovácko má zkušený tým, navíc jsme jim darovali góly po našich chybách," hlesl na tiskové konferenci nespokojený Frťala.

Reprezentační pauzu tak rozhodně využije k tomu, aby se podobné excesy již neopakovaly. Vždyť ze zmíněných zápasů vytěžily Teplice jediný bod a po vyloučeních ani jednou neskórovaly.

Přehled zápasu Slovácko – Teplice 2:0

Oranžová – Úsměvná penalta Slavie

Liberec vstoupil do domácího klání se Slavií skvěle a brzy se ujal dvoubrankového vedení. Nakonec ale nemá ani bod, o což se postarala také velice sporná penalta z úvodu druhé půle. V titulku pouze citujeme obránce Slovanu Dominika Preislera, který měl v pokutovém území zahrát rukou.

Tu mu ovšem z necelého metru nastřelil Ogbu, navíc se evidentně nejednalo o zákrok záměrný. Arbitr utkání Pechanec nechal pokračovat ve hře, následovala ale intervence od VARu, u kterého seděl Miroslav Zelinka. A na světě byla velice sporná penalta, kterou střídající Mick van Buren proměnil.

"Viděl jsem to v šatně a musím říct, že jestli tohle se u nás píská jako penalta, tak je to úsměvné. Ze hřiště ani nevím, že nějaká ruka byla. Kdyby to bylo na opačné straně, v životě by se to nepískalo," řekl v pozápasovém rozhovoru pro web Liberce autor prohřešku. Během pondělí dala Preislerovi za pravdu i KR FAČR, která ve svém komuniké uvedla: "Ruka byla v přirozené poloze vzhledem k pohybu těla a byla zasažena z bezprostřední blízkosti. Jednalo se o hrubou chybu VAR."

To zástupci Slavie se k situaci příliš nevyjadřovali, neboť ji neviděli. "Viděl jsem, že se tam odrazil balon, přesně nevím, co se stalo," řekl střelec úvodní trefy českého úřadujícího vicemistra Ivan Schranz. "Neviděl jsem to ani v reálu, ani po zápase. Situace nastala v chumlu hráčů, vůbec jsme nevěděli, co rozhodčí zkoumal," dodal kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Přehled zápasu Liberec – Slavia 2:3

Zelená – Čtyři góly od obránců

Kontrolu jsme sice neprovedli, je ale zřejmé, že Sigma se sobotním počinem proti Mladé Boleslavi zapsala do historie FORTUNA:LIGY. Václavu Jílkovi pro domácí střetnutí scházeli Lukáš Juliš, Antonín Růsek či Jan Vodháněl, kteří aktuálně mají zdravotní problémy.

Za zraněné ofenzivní hráče to tak vzali obránci a při výhře 4:0 se trefila kompletní defenzivní čtyřka. Skóre v první půli otevřel pravý krajní bek Juraj Chvátal, na 2:0 zvyšoval jeho levý protějšek Ondřej Zmrzlý a další dvě branky zaznamenali stopeři, tedy Jakub Pokorný a Vít Beneš.

Proti Boleslavi se prosadila celá kompletní obranná řada Sigmy. Livesport

"Takový zápas jsem v kariéře ještě nikdy nehrál. Vůbec," usmíval se po vítězství Ondřej Zmrzlý. "Myslím, že je to historický zápis, když se trefili čtyři hráči z obranné řady. Mohli bychom si říct, že když vám chybí útočníci, spolehněte se na obránce," doplňoval v rozhovoru pro oficiální web Sigmy kouč Václav Jílek.

Přehled zápasu Olomouc – Ml. Boleslav 4:0