Slavia i Plzeň musely otáčet a slaví vítězství 3:2, rozhodli Zafeiris a Vydra

V týdnu si připsaly důležitá vítězství v Evropě a vítězství slaví Slavia a Plzeň i v 11. kole FORTUNA:LIGY. V obou případech to ale byla těžká šichta, Viktoria musela proti Jablonci dohánět jednogólovou ztrátu, Sešívaní v Liberci dokonce dvoubrankovou. Nakonec pohároví zástupci uspěli shodně 3:2, autorem vítězného gólu Plzně byl Matěj Vydra, na severu Čech rozhodl Christos Zafeiris.

V úvodu překvapivě tlačili domácí, kteří se záhy dočkali i úvodní trefy, akrobaticky se prosadil Luka Kulenovič. Bosenskému útočníkovi o chvíli později scházely milimetry, aby dosáhl na centr z levé strany a třeba i skóroval. Druhý gól ale přišel hned vzápětí, po brilantní práci Christiana Frýdka hlavou zvýšil Dominik Preisler. Sešívaní fanoušci mohli být poněkud klidnější v 16. minutě, po dobře vyřešené situaci v podání Mojmíra Chytila skóroval Ivan Schranz.

Liberečtí mohli opět vést o dvě branky, ovšem Ľubomír Tupta to z voleje napálil přímo do Aleše Mandouse. Na druhé straně zase nebylo daleko k vyrovnání, nicméně hlavička Lukáše Provoda skončila na pravé tyči. Krátce po přestávce zahrál ve vápně rukou jeden z hráčů Slovanu, což následně z pokutového kopu potrestal střídající Mick van Buren, jenž poslal míč do protipohybu brankáře. Posléze se Liberečtí přesunuli do zataženého obranného bloku a chtěli udržet alespoň bod.

Statistiky utkání. Livesport

V závěru se do hry opět dostal mladík Matěj Jurásek, který nejednou dokázal z lavičky zápas rozhodnout. Hned po příchodu na hřiště byl cítit, když pláchl po levé straně, avšak jeho centr nakonec nenašel žádného adresáta. Záhy už se pod vítěznou branku přece jen zapsal. Jeho přihrávku si skvěle zpracoval Zafeiris, načež i s přehledem překonal Huga Jana Bačkovského.

Hned v úvodu si však vypracovali obrovskou šanci. Uvnitř šestnáctky si našel míč Matouš Krulich, jehož pokus na poslední chvíli fantasticky vychytal Jindřich Staněk. Ve 22. minutě kopali domácí po nešetrném zákroku Davida Štěpánka pokutový kop. Ten proměnil přízemní střelou Erik Jirka. Viník penaltového zákroku se vykoupil o několik minut později, když v pokutovém území skvěle našel Krulicha, který z otočky srovnal.

O chvíli později bylo pro hosty ještě veseleji. Jakub Martinec vyslal do úniku Jana Chramostu, jenž se trefil pod břevno. Gólové první dějství zakončil parádním přímým kopem, který se do sítě odrazil od tyče, Jhon Mosquera. Naklonit vedení na stranu Plzně mohl Vydra, ovšem v úniku nepřekonal gólmana. Bleskový start druhé půle předvedl opět bývalý útočník Watfordu nebo Burnley, jenž po přiťuknutí hlavou od Rafia Durosinmiho vrátil vedení Západočechům.

Statistiky utkání. Livesport

Druhé dějství atraktivitou dlouho zaostávalo za gólovou první půlí. Čtvrt hodiny před koncem základní hrací doby ho navíc poznamenala srážka Staňka s Václavem Drchalem, po níž byl gólman dlouho ošetřován a nakonec zamířil do nemocnice. V 82. minutě nacentroval Cadu na hlavu Tomáše Chorého, který však netrefil bránu. O chvíli později mohl skórovat Pavel Šulc, nicméně oba jeho pokusy vychytal Jan Hanuš. Před koncem ještě minul odkrytou bránu Durosinmi.