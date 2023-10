Preislera vytočila penalta proti Slovanu. Na druhé straně by se nepískala, měl jasno

Liberecký obránce Dominik Preisler (28) nesouhlasil s penaltou, kterou za jeho ruku ve vápně po zásahu videorozhodčího nařídil sudí Ondřej Pechanec v utkání 11. kola FORTUNA:LIGY proti Slavii. Krajní bek Slovanu byl přesvědčen, že v situaci nemohl nijak zareagovat a že na opačné straně by pokutový kop odpískán nebyl. Rozhodčí Ondřej Pechanec si za svým verdiktem stál a v rozhovoru s novináři uvedl, že Preisler měl ruku v nepřirozené pozici.

V 49. minutě se míč po závaru ve vápně od slávisty Igoha Ogbua zblízka odrazil do Preislerovy ruky a Pechanec po zásahu videorozhodčího Miroslava Zelinky a přezkoumání situace u monitoru k nevoli Severočechů nařídil penaltu. Z ní Mick van Buren srovnal na 2:2. V 87. minutě Pražané dokonali obrat a zvítězili 3:2.

"Ze hřiště ani nevím, že nějaká ruka byla. Mám pocit, že jsem se jen otáčel. Teď jsem to ještě viděl dole na videu a musím říct, že jestli se tohle píská u nás jako penalta, je to úsměvné. Nechci nikoho hanit, ale myslím si, že kdyby to bylo na druhou stranu, tak podle mě se to v životě nepískne," řekl Preisler.

"Na hřišti jsem si to moc nevybavoval, bylo to všechno hrozně rychlé. Když jsem to viděl v kabině, tak jsem viděl, že Ogbu to do mě zespodu nastřelil z 30 nebo 50 centimetrů. Jak na tohle má člověk reagovat? To prostě nejde, to bych se musel vymazat ze hřiště, abych se toho nedotkl," doplnil autor druhého libereckého gólu.

Pechanec se domníval, že spolu se Zelinkou rozhodli správně. "Dostal jsem doporučení od VAR (videorozhodčího) k přezkumu situace. VAR mě upozornil, že ruka je v nepřirozené pozici vzhledem k pohybu těla, že hráč rozšiřuje prostor svého těla a že ruka je tím pádem dle pravidel úmyslná. Proto jsem dostal doporučení nařídit pokutový kop," uvedl Pechanec.

"Možná, že pro někoho může být ten úhel hraniční. Já si myslím, že úhel byl lehce za hranou. Nejsem ten, kdo by měl hodnotit, jestli VAR intervenoval správně. Myslím, že komise rozhodčích se k tomu určitě vyjádří," doplnil sudí.

Liberecký trenér Luboš Kozel byl přesvědčen, že v těchto situacích se penalty nařizovat nemají. "Byl to absolutně zbytečný zásah od VAR. Viděl jsem, že míč se mu (Preislerovi) otřel o loket, ale bylo to odrazem do země. Čili odraz a zásah ruky, která je navíc před tělem. Míč nesměřoval nikam k brance," uvedl Kozel.

Statistiky utkání. Livesport

"Měli jsme tady v této místnosti před sezonou seminář a bylo nám řečeno, kdy se penalta za ruku nepíská. Jedna z těch situací je, když se jedná o neočekávaný pohyb, že hráč s tím nemůže nic udělat. Bavil jsem se s Dominikem, který si ani nebyl vědom, že ho míč zasáhl. Ale to je jedno. Třeba se už nedočkám zápasu se Slavií nebo Spartou, že by proti nám nebyla penalta nebo červená karta," povzdychl si Kozel.

Slávisté se k penaltové situaci nechtěli příliš vyjadřovat, tvrdili, že ji zatím neviděli. "Viděl jsem, že se tam poodrážel balon. Ale konkrétně jsem neviděl, co se tam stalo," uvedl univerzál Ivan Schranz. "Ještě jsem ten moment neviděl. Byla to situace v chumlu hráčů, je to podobné jako se Spartou, ta ruka Ogbua. To jsme taky nevěděli, proč se jde rozhodčí podívat," mínil trenér červenobílých Jindřich Trpišovský a srovnával situaci s pokutovým kopem pro Spartu při nedávném pražském derby.