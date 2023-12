Limberský o Staňkovi i vlastní budoucnosti: Modlím se, aby nešel do Slavie. Čeká mě velká výzva

Ve fotbalovém světě platí za člověka, který miluje život a umí si ho vychutnat. Na tom se sice nic nezměnilo, ale posledních 12 měsíců Davida Limberského (40) hodně posunulo. Na trávník jej nepustilo komplikované zranění, podstoupil tři operace, a tak se pomalu chystá na velkou změnu. "Je přede mnou nová životní výzva, zatím je to všechno v procesu, uvidíme v lednu," říká Limberský, kterému na podzim dělala radost "jeho" Plzeň.

Končí rok 2023, který vám z fotbalového pohledu nebyl zrovna nakloněný. Jaký tedy byl?

"Od února jsem nehrál fotbal, musel jsem na operaci, která se úplně nepovedla a já musel na dvě reoperace. Měsíc jsem měl horečky a musím říct, že to bylo asi nejhorší období mého života. Člověk v takové chvíli hodně věcí přehodnotí. Postupně jsem aspoň začal chodit, teď už si můžu jít zaběhat do lesa, zahrát tenisovou čtyřhru, ale na fotbal to koleno už není."

Dělaly vám radost alespoň Domažlice, jejichž jste hráčem a Viktorka Plzeň, kterou máte stále v srdci?

"Domažlice vyhrály v létě svoji skupinu třetí ligy, pak nezvládly baráž se Žižkovem. I v téhle sezoně jsou nahoře, na první místo se ztrácí pár bodů, jaro tak bude stát za to. Jiskra má silného majitele, určitě si zaslouží, aby tým hrál zase nahoře. A Viktorka Plzeň? Klobouk dolů, jak to odehrála v Evropě. V domácí lize je třetí, to je taky super. To bude pro Viktorku vždycky úspěch."

Věřil jste, že trenér Koubek bude takhle úspěšný? Po jeho angažování se našla řada lidí, kteří pochybovali, zda dělá Plzeň správný krok…

"Přiznám se, že jsem byl tak půl na půl. Věděl jsem, že je to skvělý stratég. Říkal jsem si, zda bude mít energii na to všechno, co ho čeká. A on ji v sobě opravdu má na rozdávání. Všichni víme, že dokáže skvěle připravit tým. Když to řeknu, tak na starý kolena udělal největší úspěch. Je neuvěřitelné, jak Viktorku připravil na evropské poháry. Ano, s námi udělal mistrovský titul, ale tohle je pecka. Voláme si a píšeme. Myslím, že i on je šťastný, že se o něm píše takhle v dobrém a týmu se daří."

Jeho jméno padlo dokonce v souvislosti s národním týmem. Co na to říkáte?

"To by byl zase jiný level, bylo by to hodně náročné. Musel by hodně létat. Nejsem si jistý, zda by to pro něj bylo ideální. Ale o jedné věci jsem přesvědčený. Co se týče strategie a přípravy týmu na zápasy, tak by to zvládl stoprocentně a skvěle. Takže kdyby dostal nabídku a cítil se na to, proč ne."

Na rozdíl od vaší éry Plzeň nastupovala do řady utkání s hodně mladou obranou. Říkají si hráči jako Dweh či Hranáč o pozornost?

"Přesně tak, za nás jsme měli obranu jednu z nejstarších. Noví majitelé mají svoji strategii, sázejí na mladé hráče, které pak může klub při dobrých výkonech poslat do Evropy. Viktorka tyhle hráče ukazuje v pohárech, k tomu má i zkušenější kluky. Myslím, že Plzeň našla systém, který funguje."

Hodně se teď spekuluje, že by do konkurenční Slavie měl z Plzně odejít Jindřich Staněk. Zaskočilo vás, že po něm nesáhl někdo ze zahraničí?

"Na tohle je pro mě hodně těžké odpovídat. Je to citlivá otázka. Modlím se za to, aby do Slavie nešel. Ale je to na něm. Můj kamarád to bude i dál, když to udělá. Chápu, že je mu osmadvacet a chce se posunout. Až se to stane, bude to pro mě černý den. Musí myslet na sebe. Až mu bude čtyřicet a přijdou mu složenky, tak se ho nikdo nebude ptát, odkud měl nabídku a na co mohl kývnout, kde by vydělal více peněz."

Na brankářském postu si ale ohledně náhrady Plzeň případně poradí, že?

"Má mladého Baiera, může si stáhnout z hostování Jedličku. Je pravda, že tady má Plzeň kde brát."

V záloze pro změnu zářil Pavel Šulc. Neříká si náhodou taky o přestup?

"On už podával dobré výkony v Jablonci a teď si všechno skvěle sedlo i v Plzni. Má výborná čísla, hrál v životní formě. Chytil možná svůj čtvrtý dech, moc se mi líbil. Nehraje alibi fotbal."

Skoro hotový je odchod útočníka Durosinmiho. V jeho případě asi nelze přestupu nějak bránit...

"Tam je to nejblíže. Finalizuje se jeho odchod do Frankfurtu. Plzeň ho získala z Karviné a teď ho za rok může za desetinásobek prodat, to je přece super."

Padla celá řada jmen, kdo však udělal na podzim největší dojem na vás?

"Moc se mi líbí Lukáš Kalvach na pozici šestky. Plzeň a její hráči si celkově udělali skvělé jméno. Vyhrát třeba dvakrát nad Záhřebem, to není jen tak."

Hned za Plzní je Slovácko. S Milanem Petrželou jste jel slavit jeho pětistý start v nejvyšší soutěži. Jaké to bylo?

"Milan je můj celoživotní kamarád. Každou zimu jsem za ním jezdil na zabijačku, tady se ale nabízela úplně jiná akce. Byly to dva dny, kterými jsme se prosmáli. Prošli jsme diskotéky a všude ho musel DJ představit."

Nevynechali jste ani olomoucký klub Belmondo. Nebál jste se, že vás někdo vyfotí a bulvár si na vás smlsne?

"Ne, ne. Vždyť Milan měl po sezoně a já mám po kariéře. My jsme se tam s lidmi fotili, i video se udělalo. Myslím, že ta nešťastná akce reprezentantů tomu klubu hodně pomohla. Bylo tam úplně narváno."

Co říkáte na plán Milana Petržely odehrát v nejvyšší soutěži 555 zápasů?

"Když mu vydrží zdraví, tak proč ne. On je fakt neskutečný. Já jsem mu ale stanovil ještě jednu daleko vyšší metu."

Vážně? Jak dlouho by tedy měl hrát?

"Já bych si přál, aby vydržel do čísla 594, protože já mám utkání 406, tak abychom měli dohromady tisícovku. Vím, že to je hodně velké číslo... Uvidíme, jak to dopadne."

Domažlice jsme už rozebírali, ale nechystají vzhledem k připravovanému útoku na druhou ligu nějakou posilu třeba z Plzně? Bývalých Viktoriánů už tam pár máte…

"Uvidíme. Něco se chystá. Kádr máme dobrý, ale Pavel Horváth by nějakou posilu určitě chtěl."

A co vy, jak to s vámi bude pro rok 2024?

"Nejspíš je přede mnou velká výzva. Zatím je vše v procesu, bavíme se s majitelem klubu. Uvidíme, co bude v lednu."