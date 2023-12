Staněk do Slavie? Má ideální čas na posun, shodli se experti. Jenže co s Kolářem...

Staněk do Slavie? Má ideální čas na posun, shodli se experti. Jenže co s Kolářem...

Plzeňský brankář Jindřich Staněk (27) a přestup do Slavie? Transfer reprezentanta mezi dvěma domácími špičkovými kluby by byl senzačním obchodem. Staněk je jasnou jedničkou fotbalistů Viktorie a o jeho odchodu ze západočeského klubu se mluví už nějaký čas. Že by měl ale odejít ke konkurentovi z Vršovic, to je novinka.

Spíš se hovořilo o štaci v zahraničí. "Slavia ho potřebuje určitě, musí mít dva kvalitní gólmany,” neskrýval expert Petr Mikolanda ve studiu O2 TV Sport. "Nevím, jestli je nastavený úplně na přesun do Slavie, ale na nějakou další výzvu má čas. I formu na to, aby se něco takového uskutečnilo," doplnil Pavel Horváth, bývalý hráč Viktorie a nyní trenér Domažlic.

Staňkovi je 27 let, v Plzni je jasnou jedničkou, výkony si vydobyl i místo v české reprezentaci. Už nějaký čas se mluví o tom, že západočeský klub kvalitou přerostl a zasloužil by si posun na vyšší level v zahraničí. Jenže teď se začalo mluvit o tom, že by stěhování za hranice nemuselo být na programu dne a další zastávkou by mohla být pražská Slavia. Tam je jedničkou Aleš Mandous.

Má se začít bát o místo? "Nevím, jestli má Jindra nabídku ze zahraničí nebo ze Slavie. Ale myslím, že má kvality na to, aby se posunul výš, než je teď. Záleží na něm," poznamenal Horváth. "U Jindry je to o tom, zda on chce do Slavie. Každopádně, až se otevře transferové okno, bude to hodně zajímavé," souhlasil Mikolanda.

V současnosti má sice vršovický klub k dispozici brankářské duo Mandous – Kolář, ovšem s druhým jmenovaným se prý už mezi tyčemi v áčku tolik nepočítá. "Podle informací, co víme ze Slavie, by měl jít do pozice číslo tři. Měl by pomáhat mladým gólmanům se zdokonalovat a zlepšovat," naznačil Mikolanda, že by nákup Staňka dával Slavii smysl.

Kolářovi je přitom teprve 29 let, proto je překvapením, že by mu stačila pozice brankářské trojky ve Slavii. "Asi by dokázal ještě chytat, ale tohle bych nechal rozkrýt Slavii," dodal Mikolanda. Tomu je jasné, že pokud by Staněk odešel z Plzně, klub by nejspíš stáhl z hostování v Bohemians gólmana Martina Jedličku, jenž by ve Viktorii působil s mladíkem Viktorem Baierem. Ten už letos v plzeňské brance pár startů při zranění Staňka posbíral a ukázal velký potenciál.