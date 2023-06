Livesport Daily #27: Nadstavba v lize místo má, říká marketingový ředitel LFA Daniel Hajný

Před týdnem jsme vám nabídli první část rozhovoru s obchodním a marketingovým ředitelem Ligové fotbalové asociace Danielem Hajným. Druhou část si můžete poslechnout v aktuálním vydání Livesport Daily. Řeč byla mimo jiné o ligové nadstavbě a o tom, jak jsou s ní kluby spokojeny. Je nějaká šance, že by se formát soutěže v příštích letech měnil?

"Nadstavba v Česku rozhodně své místo má. Liga je díky tomu víc vidět, fanoušci závěr sezony víc prožívají. Chápu, že tématem je prostřední skupina a tam je několik variant, jak s tím naložit. My si to zanalyzujeme, kluby si řeknou, jestli jim to dává smysl, a uvidíme. Kdybychom se ale vrátili ke třiceti kolům, nejspíš by to negativně ovlivnilo ekonomiku klubů," vysvětluje svůj pohled Daniel Hajný.

V rozhovoru padla zmínka i o tom, že v příštích sezonách by se fanoušci mohli daleko dříve dozvídat přesné termíny zápasů svých týmů. "Od nové sezony budeme s termíny daleko obratnější a lhůtu zveřejňování termínu chceme co nejvíc posunout. S novým televizním kontraktem od sezony 2024/2025 se to pak zlepší ještě víc, je pro nás zásadní, aby oznamování termínů bylo s velkým náskokem. Musí to být příznivější pro fanoušky," uvědomuje si Hajný.

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jak důležitá je v klubech funkce SLO, člověka, který se stará o fanoušky?

Co Hajný říká na hashtag #SmrtNadstavbe?

Bude mít česká liga vlastní oficiální fantasy ligu?

