Livesport Daily #26: Český fotbal má před sebou hodně práce, říká slavný Fabrizio Romano.

Málokterý sportovní novinář je celosvětově tak známý jako Fabrizio Romano (30). Původně milánský reportér před lety začal budovat síť kontaktů mezi agenty i šéfy klubů a postupně se vypracoval v hlavní přestupového insidera světového fotbalu. Pokud se někde chystá transfer významného hráče, on o tom na Twitteru většinou dá vědět jako první. Exkluzivní rozhovor s Fabriziem Romanem si můžete poslechnout v originálním anglickém znění v dnešním Livesport Daily.

"Když se řekne český fotbal, samozřejmě mě hned napadne Pavel Nedvěd. To vás asi nepřekvapí, když jsem Ital," usmíval se Romano po otázce na to, jestli ví něco o českém fotbalu. "Teď má myslím co zlepšovat. Určitě to nějakou dobu potrvá, protože té práce je potřeba hodně. Ale jsem si jistý, že po nějakém čase se zase dočkáme českého hráče ve špičkovém evropském klubu."

Velkou část rozhovoru jsme si s Romanem povídali o jeho práci a o tom, jak náročné je být neustále uprostřed transferového dění. Řeč ale přišla třeba i na to, jaký klub podle Itala dělá přestupy nejchytřeji. "Z těch menších bych určitě zmínil Brighton. Jejich budování týmu je naprosto výjimečné. Mají jasnou strukturu vedení, strategii i špičkového manažera. I v příštích letech půjdou nahoru, to je jasné."

Livesport Daily #26: Český fotbal má před sebou hodně práce, říká slavný novinář Romano Livesport

