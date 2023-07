Novinky pro tuto sezonu FORTUNA:LIGY: 10 týmů o poháry nebo známkování Livesportu

Letní pauza je u konce a FORTUNA:LIGA se vrací i s několika zajímavými novinkami. Opět se bude hrát o pět míst v evropských pohárech, což znamená, že se vrací nadstavbová skupina o Evropu. LFA přichází s mírnými korekcemi v pravidlech a společně s partnery slibuje zlepšení obrazového servisu z druhé nejvyšší soutěže. Nejzásadnější změny se budou odehrávat v průběhu ligového ročníku, kdy český fotbal čeká výběr nového vysílatele i nového partnera nejvyšší soutěže a řešit by se měl i herní systém nejvyšší fotbalové soutěže.

Návrat skupiny o Evropu

Herní formát FORTUNA:LIGY prozatím zůstává stejný, na konci soutěže tak fotbalisty opět čeká nadstavba v podobě FINÁLE F:L. Jedné důležité změny se však dočkáme. Vrací se náboj do prostřední skupiny, v níž se po tříleté pauze opět bude hrát o postup do pohárové Evropy.

V rámci play off se střetnou čtyři týmy prostřední skupiny, přičemž vítěz malého pavouka si poté zahraje o poslední volné místo v pohárech se čtvrtým, nebo pátým celkem ligové tabulky. Pátý tým by si udržel šanci na postup do pohárové Evropy v případě, že by vítěz MOL Cupu skončil v tabulce na jednom z prvních čtyř míst.

O celku, který si zahraje předkolo Evropské konferenční ligy se rozhodne v jednom duelu, jenž se bude hrát na hřišti celku ze skupiny o titul.

"Zaregistrovali jsme reakce na nastavení prostřední skupiny. K jejímu zatraktivnění ovšem určitě pomůže právě návrat souboje o pět účastnických míst pro český fotbal. Věřím, že díky tomu budeme sledovat boj do posledních kol ve všech skupinách a fanoušci uvidí v celé sezoně podobně atraktivní podívanou, jako tomu bylo v posledním ročníku," uvedl předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

Pomoc klubům v předkolech

LFA se před sezonou rozhodla vyjít vstříc klubům, které hrají předkola evropských pohárů. K už tradičnímu uzpůsobení termínové listiny zástupci na Ligovém grémiu schválili možnost odložení jednoho ze zápasů bez souhlasu soupeře. Náhradní duel se ale musí odehrát do konce roku 2023.

"Účast v základní skupině některého z poháru je zásadní nejen pro kluby samotné, ale pro celý český fotbal. Postup přináší prestiž, je výrazným zdrojem financí a zvyšuje zájem o jednotlivé fotbalisty. Chceme proto vyjít našim zástupcům co nejvíce vstříc a v náročném úkolu kvalifikovat se do Evropy jim maximálně pomoci," řekl Svoboda.

Změna při trestech za žluté karty

Až do minulé sezony platilo, že při vyloučení po dvou žlutých kartách se obě napomenutí evidovala i pro účely trestů za opakované napomínání. Od nového ročníku se ligová pravidla přiblížila pravidlům soutěží UEFA a tyto karty se nově počítat nebudou.

Pokud by hráč v průběhu soutěže dostal dvě žluté karty a v následujícím zápase by byl po dalších dvou žlutých vyloučen, dostal by dodatečný trest pouze za vyloučení. Trest za čtyři žluté karty by nově nedostal.

Novinky ve F:NL

Také druhou nejvyšší fotbalovou soutěž čekají zajímavé změny. LFA navázala spolupráci se společnostmi Pragosport a SPORTTOTAL, díky kterým se výrazně posune kvalita obrazových materiálů z F:NL.

"Za LFA musím poděkovat oběma společnostem. Je to předzvěst a první ukázka toho, jak kluby a obě soutěže budou po tendru o vysílacích právech mít možnost pracovat se záběry ze zápasů. Věřím, že dostupnost sestřihů ocení fanoušci českého fotbalu a přispěje to ke zvýšenému zájmu o F:NL," uvedl marketingový ředitel LFA Daniel Hajný.

Kromě toho LFA prohloubila dohodu s dodavatelem oficiálních míčů pro FORTUNA:LIGU – společností Select. Ta bude nově dodávat míče patnácti celkům druhé nejvyšší soutěže a od sezony 2024/2025 zajistí oficiální míč F:NL.

Hodnocení podle Livesportu

Novinku si před nadcházejícím ročníkem připravil také Livesport, který po každém zápase FORTUNA:LIGY nabídne hodnocení hráčů. Prozatím je dostupné jen na webu, do konce kalendářního roku by se ale mělo objevit i v mobilních aplikacích.

Základní podmínkou je, že hráč musí na trávníku strávit alespoň deset minut, přičemž do této doby se nezapočítává nastavený čas. Každý z fotbalistů automaticky začíná s výchozí známkou, jejíž hodnota je 6. Maximálně se, při naprosto mimořádném výkonu (např. pět gólů Erlinga Haalanda proti Lipsku), může dostat na hodnotu 10. Známky se vypočítávají vždy na jedno desetinné místo a v detailu utkání se přímo v záložce "Sestavy" objeví několik minut po závěrečném hvizdu rozhodčího.

Výsledné číslo ovlivní především individuální statistiky. Každá z nich má určitou váhu, která může být kladná a přidávat desetiny navíc (góly, střely na branku, úspěšné přihrávky, vyhrané souboje, obranné zákroky), ale samozřejmě také záporná – ta naopak známku sráží (fauly, obdržené karty, prohrané souboje).