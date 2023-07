Sezona očima analytika: Obhajoba Sparty? Spíš ne. Olomouc si vyzkouší poháry

Kdo získá v nadcházející ligové sezoně titul a kdo proklouzne do pohárové Evropy? O tom má jasno fotbalový analytik Tomáš Daníček, který se v podcastu Livesport Daily zblízka podíval na všech 16 týmů a odhadl průběh příštího ročníku. Ve druhé části hodnotí kluby, které se podle něj umístí v horní polovině tabulky.

"V minulých sezonách stagnovala a bojím se, že tento trend bude pokračovat. Středočeši mají cit pro získávání zajímavých typů hráčů, jako jsou David Jurásek nebo Vasil Kušej, v létě však ukázali na posily, u kterých takový potenciál nevidím. Antonín Vaníček a Patrik Žitný jsou talentovaní kluci, kteří zatím nenaplnili své možnosti. A je otázkou, jestli už není pozdě na to, aby je pořádně rozvinuli. Boleslav navíc vsadila na Marka Kuliče, jenž zatím nemá příliš trenérských zkušeností. Jsem proto zvědavý, jakým způsobem bude vypadat herní projev týmu. Kulič si bude muset poradit s velkým množstvím ambiciózních útočníků. Kušej, Jusúf Hilál, Matěj Pulkrab i Lamin Jawo budou chtít nastupovat a na Kuličovi bude, aby jim herní čas nabídl."

"Podle modelu má Baník šanci 27 % na to, že uhraje poháry, já ho ale vidím trochu níž. V létě přišla spousta nových hráčů, kádr se teprve sžívá. Řekl bych, že ostravské posily dávají smysl. V minulé sezoně týmu chyběl klid ve finální třetině hřiště, proto přišel Filip Kubala. Tým tlačila bota na levém kraji hřiště, tak dorazili Patrick Kpozo a Matej Madleňák. Jako náhrada za Srdjana Plavšiče je tu další skvěle individuálně vybavený fotbalista Ewerton a do středu hřiště přivedli několik mladých hráčů, kteří budou konkurenty pro Filipa Kaloče. Když se na to podívám v globálu, mám pocit, že tým se konečně neskládá laicky, ale podle nějaké předem dané koncepce. Jestli na něco Baník může doplatit, tak na absenci adekvátní náhrady za Ladislava Almásiho na hrotu."

"Slovan začíná takovou bublinu tří týmů, které mají podle mě víceméně jistou první polovinu tabulky, ovšem je hrozně těžké je roztřídit z hlediska toho, kde by měly skončit. V létě prodal Olatunjiho, s čímž se asi počítalo, jenže i kvůli vízu to trvalo. Model Liberec vidí na osmém místě, já mu věřil víc. Důležité možná je, že i po Olatunjiho odchodu zůstalo v týmu 69 % minut předchozí sezony, udrželi důležité hráče. Rok předtím ztratili 42 %, to je dost velký rozdíl."

"Zůstalo nejvíc pohromadě, pořád má čtvrtou nejlepší obranu podle očekávaných gólů. Ovšem kvůli věku svých opor si zahrává. Pustili Filipa Nguyena, gólmana, kterého všichni analytici dlouhodobě kritizovali za to, že nedělá ten rozdíl, za který byl placený. Týmu pomůže, že nehraje poháry, protože trenér Martin Svědík bude moct trochu ustálit sestavu. Pozoruhodný je návrat Rigina Cicilii. Osmadvacetiletý útočník sice není běhavým typem, které Svědík preferuje, na druhou stranu jeho schopnosti při hře zády k brance jsou na ligu vysoce nadstandardní. Důležité bude, jakým způsobem si Cicilia lidsky sedne s náročným trenérem."

"Model vidí Sigmu na šesté místo, já jí věřím trochu víc. Už od poloviny minulé sezony. Na týmu je zajímavé, že v létě odešel jeho nejlepší hráč Mojmír Chytil, ale v mých očích je ještě silnější než loni. Je to dané tím, že přípravu za sebou mají hráči typu Dele Israel, Jan Vodháněl nebo Jan Fortelný, který celé jaro promarodil, byť byl taky hodně vzývaný jako posila. Nadále zůstali skvělí krajní beci a stopeři. Myslím, že Olomouc je teď nastavená tak, aby byla lepší než v minulé sezoně, ačkoliv nových hráčů moc nepřivedla."

"Ve výstupech modelu si oproti loňsku výrazně pohoršila. Klesla ze druhého místa na třetí a šanci na titul by měla mít pouze 11 %. S příchodem Miroslava Koubka přitom znovu začala hrát atraktivní, nátlakový fotbal a mentalitou se vrátila do svých nejúspěšnějších sezon. Nový trenér může výrazně pomoci ofenzivním typům jako jsou Adam Vlkanova, Roman Květ nebo Pavel Bucha, kteří v uplynulé sezoně nemohli naplno ukázat svůj um. Speciálně Bucha v systému trenéra Michala Bílka trpěl. Plzeň v létě výrazně neposilovala, těží z návratů hráčů z hostování. Cadu posílil levý kraji obrany, Pavel Šulc střed hřiště a Robin Hranáč vyztužil pozici stopera. Tyhle návraty jsou velmi cenné."

"U ní je zásadní, že překonala blok z dlouhého čekání na titul. V týmu má velmi pěknou asymetrii na levé a pravé straně. Napravo nastupují hráči, kteří se stahují víc do středu a pomáhají tvořit hru, zatímco nalevo jsou rychlostně vybavení hráči do tahu. Kádr je navíc dostatečně široký, takže případné odchody klub dokáže pokrýt i z vlastních zdrojů. Jediným problémem by byl přestup Martina Vitíka, který by týmu výrazně chyběl při rozehrávce. Velkým tématem je brankářská situace, jež se odvíjí od setrvání Matěje Kováře v Manchesteru United. Pokud by se do Sparty nevrátil a chytal by Vojtěch Vorel, přišli by Pražané o sebevědomí při výbězích a centrech do vápna. Vorel tak sebejistý není a jeho počínání může někdy zasévat pomyslné semínko nejistoty v obraně."

"Opět se musí vyrovnat s obrovsky širokým kádrem. Přišlo několik nových tváří včetně dvou útočníků Muhameda Tijaniho a Chytila. Bude zajímavé sledovat, jakým způsobem bude trenér Jindřich Trpišovský skládat tým, protože těch možností má opravdu spoustu. Dlouhodobě se řeší téma, že velká rotace Slavii brzdí, a výsledky na konci jara to prokázaly. Když se ustálí jádro sestavy, je Slavia výrazně úspěšnější než v případě, když každý týden hraje jiná jedenáctka. V létě proto trenér Trpišovský změnil formaci a z mého pohledu přispěl k tomu, aby si s rotacemi v sestavě jeho svěřenci poradili lépe."