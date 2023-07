Přestupy, které zpestří ligu: Trmal, tři útočníci i nenápadná náhrada za Juráska

Už v sobotu to opět vypukne. FORTUNA:LIGA se vrací. A s ní i nové tváře v českých klubech. Ne všechny posily ale čeká na české scéně premiéra. Jde například o brankáře Matouše Trmala (24), který se po třech letech v Portugalsku rozhodl pro návrat domů a zakotvil v Mladé Boleslavi, čímž se stal jedním z nejzajímavějších letních přestupů. Livesport Zprávy vybraly pět transferů, které okoření nový ročník nejvyšší české soutěže.

Bilance v minulé sezoně: 5+3 (37 záp. / 1095 minut)

Svižné balkánské křídlo, které má zkušenosti z Ligy mistrů. Sparta jím může obsadit post pravého křídla, kde bude díra po odchodu Tomáš Čvančary. "Typologicky je hodně podobný Haraslínovi," přirovnává bývalý ligový fotbalista Jakub Podaný letní posilu k slovenskému křídelníkovi, který v minulém ročníku FORTUNA:LIGY zaznamenal sedm branek, pět asistencí a patřil mezi 20 nejproduktivnějších hráčů soutěže.

Podle Podaného má ale srbské křídlo přeci jen jednu zásadní odlišnost – "Nemá sice až tak vytříbený driblink, ale vidím u něj velkou obětavost, když se mu akce nepovede, umí hned přepnout a jít do presu, což je velmi dobrá vlastnost."

Od Birmančeviče si na Letné hodně slibují. Instagram @birma_86

Birmančevič je také jeden z hráčů, o kterých Sparta věděla z minulosti, ale přivést na Letnou jej dokázala až nyní. Sportovní ředitel Pražanů Tomáš Rosický o 25letém Srbovi v podcastu Sparťanských novin pronesl, že jej upoutal již před lety, kdy nastupoval ještě za Čukarički.

Tehdy ale už měl vyjednaný transfer do švédského Malmö za milion eur, odkud zamířil do Toulouse za 4 miliony eur. Ve Spartě je nyní na hostování s opcí, která by měla být nižší. "Veljko je dynamický ofenzivní fotbalista, kterého můžeme zařadit do sestavy na křídlo i na podhrotovou pozici," uvítal Rosický Birmančeviče na Letné. Mezi jeho hlavní konkurenty budou patřit Victor Olatunji, Kryštof Daněk, Adam Karabec či Michal Ševčík. Všichni tito fotbalisté totiž mohou obsadit post pravého křídelního hráče v rozestavení 3-4-3.

Bilance v minulé sezoně: 12 gólů (36 záp. / 1 465 minut)

Václav Jurečka, Mick van Buren, Stanislav Tecl, Mojmír Chytil a po něm ještě Muhamed Tijani z Baníku. Takový bude v nové sezoně útočný arzenál červenobílých. Zatímco ostatní členové slávistické ofenzivy dokáží pracovat v náročném stylu trenéra Jindřicha Trpišovského, v případě vysokého hroťáka z Nigerie má jít především o vytoužené kladivo do pokutových území soupeřů.

"Dokáže si najít míč ve vápně a udeřit, což ukazoval již v Baníku. Navíc přinese i výšku. Pro to, co Slavia hledala, tedy hráče do vápna, do zataženého bloku soupeře, je to dobrá volba. Určitě lepší než Olatunji, který je silnější v rozehře, ale tam Slavia potíže nemá," hodnotí posilu Podaný.

Statistiky. Livesport

Jak už ale transfer pro Livesport Zprávy analyzovala datová společnost 11Hacks, důležité bude zapracovat na Tijaniho produktivitě. Podle dat se totiž nigerijský forvard umí i díky poctivé práci na hrotu dostávat do nadějných střeleckých pozic, ale sráží ho nekvalitní provedení. Zkrátka a jednoduše: pálí velké šance.

Otázkou zůstává, jak si Tijani poradí s konkurencí a přísnými nároky trenérského štábu. S ještě větší vizitkou elitního hráče v pokutovém území v minulosti do Edenu dorazil například Michael Krmenčík a jeho angažmá nedopadlo vůbec dobře.

Bilance v minulé sezoně: 2 čistá konta (8 záp. / 700 minut)

Překvapivý comeback do českých končin. Před třemi lety Matouš Trmal odcházel jako jeden z nejzajímavějších brankářů do Guimaraese. Ovšem během dvou let se v jeho dresu nedokázal vypracovat v brankáře číslo jedna a podobně to vypadalo i na hostování v Marítimu. Jakmile tak skončila stále ještě mladému golmanovi smlouva, stal se na trhu zajímavým artiklem.

Překvapivě však po něm sáhla Mladá Boleslav, která přes léto výrazně posílila kádr. "Boleslav dlouhodobě hledá někoho, kdo vytvoří větší konkurenci pro Jana Šedu. Vsadili na Tmala, což je brankář s velkým potenciálem a nikde není psáno, že to pro něj bude konečná stanice. Pokud se ukáže v dobrém světle, může se dostat do českého TOP klubu či rovnou zamířit znovu do ciziny," věří Podaný.

Matouš Trmal má velký potenciál. Instagram @trmal.matous

V posledním ročníku před odchodem do Portugalska byl Trmal mezi TOP 5 nejlepšími brankáři FORTUNA:LIGY. Podle očekávaných inkasovaných branek mělo za jeho záda putovat o 3,25 gólů více. Za tři sezony na Pyrenejském poloostrově odchytal Trmal pouhých 2 135 minut, měl inkasovat 25,97 branek, přičemž ve skutečnosti to bylo 21. V průměru na 90 minut mu tak vychází 1,09 chycených branek.

Solidně vypadá i jeho úspěšnost v rozehrávce, kdy atakoval 86 procent. Spoluzakladatel 11Hacks Jakub Dobiáš o Trmalovi na Twitteru mimo jiné napsal: "Slavia i Sparta po něm měly jít. V případě Slavie bych pro Trmala obětoval i Ondřeje Koláře."

Bilance v minulé sezoně: 8 gólů (19 záp. / 1 257 minut)

Sparta jej přivedla krátce po odchodu Tomáše Čvančary, dokonce si po něm vzal i číslo sedm, čili je logické jej označit jako přímou náhradu, ale nemusí to tak úplně být. Pod Ještědem totiž nigerijský fotbalista nastupoval spíš jako hrotový hráč. A když si spočítáte, kolik dalších sparťanů stojí v zástupu na pozici pravého křídla, je dost možné, že se urostlý Afričan spíš podívá do hry právě jako hroťák. Obzvlášť v momentě, kdy by Pražané přešli na formaci se dvěma útočníky.

Nicméně by bylo bláhové myslet si, že s příchodem Olatunjiho by se měl Jan Kuchta okamžitě začít bát o místo, byť mu Priske posílá varovné signály, aby počítal s konkurencí a dál tvrdě makal.

Olatunji a jeho statistiky v dresu Liberce. Livesport

Ale zpátky k Olatunjimu – je pravděpodobné, že jej dánský kouč také bude chtít naučit podobnou roli, kterou plnil právě Čvančara. "Nebyl bych vůbec překvapený, kdyby nastupoval na kraji," říká Podaný. "Jestliže o Tijanim platí, že je silný hlavně ve vápně, v případě Olatunjiho je to trochu jiné. Víc se zapojuje do výstavby, umí pomoct s mezihrou a je silnější ve hře s balonem na zemi," hodnotí expert O2 TV Sport.

To podpořil i sportovní ředitel rudých Tomáš Rosický. "Přestupuje k nám hráč se zajímavými fyzickými a rychlostními parametry. Victor má potenciál se v našem prostředí nadále rozvíjet, i to je klíčový důvod, proč ho přivádíme."

Bilance v aktuální sezoně: 3+2 (15 záp. / 1 341 minut)

Nenápadný transfer, jenž se provalil na sociálních sítích dříve, než to stihly oficiální klubové kanály. Slavii měl vyjít na 40 milionů korun, ale z norského univerzála má být ještě velké terno. Alespoň si to v Edenu slibují. "Je to totální univerzál," přitakává Podaný. "Je to kluk, který může hrát od pravého beka až po levé křídlo."

Slavia na norského fotbalistu narazila loni díky datové analýze a od té chvíle jej měla pod drobnohledem a podle slov sportovního ředitele Jiřího Bílka svým herním projevem skvěle zapadá do systému a filozofie trenérského týmu. "Conrad je velmi pracovitý hráč, který vyniká svou fyzickou připraveností, která mu umožňuje s přibývajícímu minutami výkon ještě stupňovat."

Conrad Wallem a jeho statistiky z Odds BK. Livesport

Tak kam teda s ním? Je dost možné, že si jej Trpišovský a spol. budou piplat jako náhradu na levý kraj za Davida Juráska, jehož koupila Benfica Lisabon. Boj o flek svede s Oscarem a Lukášem Provodem. V generálce s Dynamem Drážďany tento post obsadil i Matěj Jurásek.

Do budoucna ale vše ukazuje na Wallema, kterého k tomu předurčuje jednak zkušenost z Norska, univerzálnost a především skvělé fyzické dispozice. "Na krajní pozici vyčnívá pracovitostí a skvělými běžeckými intenzitami," nechal se slyšet Bílek.

Podaný jeho slova potvrzuje. "Je to prostě herní hráč, a to je pak vlastně úplně jedno, na jaké je pozici. Když dobře chápeš systém, tak je vlastně skoro jedno, kde hraješ. Je to přesně ten typ hráče, které má Jindřich Trpišovský v oblibě."