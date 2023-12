Odrazový můstek? Potřeboval jsem chytat. Teď se těším na každý zápas, říká Holec

Poté, co skončil v Lechu Poznaň a nepokračoval v pražské Spartě, čekal do posledních chvil na nové působiště. Nakonec si k překvapení mnoha fanoušků vybral neobvyklou adresu – Karvinou. I nečekaná rozhodnutí však někdy mohou přinést hodně radosti. Takový je i případ Dominika Holce (29). Slovenský brankář má za sebou úspěšnou půlsezonu. Nejen o ní se rozpovídal v rozhovoru pro slovenskou mutaci Livesport Zpráv.

Karviná zakončila podzim pozitivně. Z posledních dvou zápasů, v nichž nebyla favoritem, získala proti Mladé Boleslavi a Jablonci dva body. Holec dokonce udržel čisté konto. I proto odjížděl na zaslouženou dovolenou pozitivně naladěn.

"Je příjemné takto skončit, i když si myslím, že to mohlo být ještě lepší. Byli jsme lepší než Jablonec. Hráči soupeře nám po zápase říkali, že jsou rádi za bod. Škoda, že jsme z toho nevytěžili víc. Na druhou stranu, kdyby nám někdo před tímto venkovním duelem řekl, že získáme dva body, určitě bychom to brali. Mrzí nás to i kvůli Boleslavi. Vždyť jsme vedli 2:0... Pro nás je každý bod zlatý, máme na čem stavět," začal své hodnocení uplynulého podzimu Dominik Holec.

Postavení Karviné v tabulce FORTUNA:LIGY. Livesport

Jeho výkon neunikl pozornosti slovenské verze Livesport Zpráv. Nejenže se po posledním podzimním kole probojoval do ideální sestavy slovenských legionářů, ale byl v ní celkem čtyřikrát.

"Všímám si sestavy, jak mě označujete na sociálních sítích. Vždycky mě to potěší. Přece jen být ve společnosti slovenských kolegů a jmen jako Lobotka, Hancko, Škriniar.... Alespoň takhle mohu být virtuálně mezi nimi. Je to známka toho, že se mi zápas povedl, a proto jsme uhráli dobrý výsledek. Pro mě jsou ale na prvním místě týmové úspěchy, k tomu se pak přidávají ty individuální," dodal devětadvacetiletý strážce karvinské svatyně.

Asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že máte za sebou jednu z nejlepších sezon za poslední roky?

"Je to pozitivní v tom, že chytám pravidelně. To je pro mě nejdůležitější. Když jsem byl volný hráč, den co den jsem zjišťoval, jestli mi něco vyjde. Nakonec to sklouzlo k této možnosti. Potřeboval jsem být herně vytížený. Karviná nemá stejné jméno jako předchozí angažmá, ale tady je všechno v pořádku. Beru to i jako odrazový můstek k návratu do zdravějších vod. Těším se na každý zápas. Doufám, že se nám společně bude dařit."

Českou ligu znáte velmi dobře ze svého působení ve Spartě. Váhal jste dlouho nad Karvinou?

"Těžko říct. Řešil jsem to brzy na konci srpna, kdy jsem si myslel, že už budu mít dávno vyřešené nové působiště. Nebylo to jednoduché rozhodování. Celkově jsme s agentem řešili několik alternativ, ale asi to tak mělo být. Teď už se nedívám na to, co mohlo být. Beru to jako fakt. Jsem v Karviné a dělám vše pro to, aby byl tým úspěšný. Je pravda, že jsem věděl, do čeho jdu. Můj otec byl v Karviné, mám tady kamarády. Když začaly soutěže, nechtěl jsem už déle čekat."

Návrat do ligy nebyl dokonalý. Na úvod jste prohráli se Slavií a inkasovali pět gólů. Co jste si po takovém startu říkal?

"Celé to bylo složitější, měnil se trenér a začít zápasem se Slavií.... Tam od nás nikdo nic nečekal. Jsem si vědom, že jsem udělal chybu a prvním gólem jsem soupeře posadil na koně. Nicméně oni měli celkem 22 střel, pokud se nepletu, z toho 11 na branku. Jestli jsme mohli něco dát, nebo ne, je utopie. Z mé strany to nebylo nejideálnější. Potřeboval jsem se do toho dostat. Zvyknout si na prostředí, kluky a trenéry. Chvíli to trvalo, ale postupem času, s přibývajícími koly, se to zlepšovalo. V brance jsem se cítil stále jistější."

Zmínil jste se o změně trenéra. Do týmu se vrátil zkušený Juraj Jarábek. Co vám přinesl?

"Změnil se tréninkový proces. Přešli jsme na vyšší intenzitu. Samozřejmě nechci znehodnocovat práci trenéra Hejduška, ten se s Karvinou vrátil do ligy. V zápasech ale bylo vidět, že mužstvo nemá na hřišti žádnou koncepci. Byl potřeba někdo zkušenější, což se následně potvrdilo. V několika kolech byla vidět změna, ale pak přišla zranění a časté střídání hráčů. Nemáme tak široký kádr jako jiné kluby. Na hřišti je to v těchto situacích vždy vidět. Přesto jsme v posledních zápasech potvrdili, že umíme hrát dobrý fotbal. Když jsme všichni zdraví, rozhodně máme kvalitu. Uvidíme také, jak bude klub posilovat. Pod trenérem Jarábkem jsme se zvedli. Doufám, že se nám podaří splnit základní cíl, kterým je záchrana."

Naopak, jeho start je zatím výborný. Dovedl vás k triumfu 5:2 proti Liberci. Byla to důležitá vzpruha?

"Samozřejmě, vyhrát s Libercem je skvělé. Je to tým, který často neprohrává a rozhodně nedostává pět gólů. Ale oni byli v určitém rozpoložení, nedařilo se jim. Ale pět gólů jim jen tak někdo nedá, všechno se sešlo tak, jak mělo. Impuls přišel od trenéra, pár dní před výkopem nás nabudil a pomohli jsme si do dalších kol. Nikdo nečeká, že Karviná půjde na vítěznou vlnu několika zápasů. Musíme být realisté a vědět, jaká je naše kvalita. Mnohokrát to bylo o jednom gólu, některé zápasy jsme nedokázali dotáhnout do konce. Byly ale i zápasy, kdy jsme měli štěstí a získali cenný bod. V této lize může hrát každý s každým."

Poslední zápasy Karviné. Livesport

Často to bylo jako obvykle o efektivitě?

"Většina zápasů se odehrávala v bojovném duchu mezi šestnáctkami. Když už jsme se k tomu dostali, moc šancí jsme neměli. Přesto se soupeři podařilo z té ojedinělé skórovat. Trestal naše chyby, což se nám nedařilo. Rychle si vzpomínám na zápas v Budějovicích nebo s Bohemkou. Tam mi dal krásný gól Erik Prekop. Šancí bylo málo, rozhodl jeden gól. Byly i kola, kdy měl soupeř hodně šancí. Například v Plzni jsme měli šancí hodně. Ve skupině jsme porazili klub, který v evropských pohárech nasbíral 18 bodů. Jak už jsem zmínil výše, každý může hrát s každým. Musí si to sednout. Víkendy jsou pro nás těžké."

Proti Plzni jste udrželi jedno ze tří čistých kont. Překvapivý triumf, ale o to povzbudivější, že jdete do boje o záchranu?

"Shodou okolností jsme následně tři zápasy prohráli. Na jednu stranu máme tři body z Plzně, což nikdo nečekal. Velké, euforické vítězství. Jeden z nejlepších výkonů mé kariéry. Kluci ve středu pole podali mimořádný týmový výkon. Na druhou stranu nevím, jestli nám to paradoxně spíš neuškodilo. Možná jsme trochu propadli představě, že to půjde samo. Netvrdím, že to tak bylo, ale my půjdeme naplno s tím papírově nejtěžším venku a pak nezískáme ani bod. Asi nás na chvíli opustilo sportovní štěstí. Bylo to v období, kdy přišla zranění, změny v sestavě. V Plzni se ale nevyhrává každý den. Když jsem byl ve Spartě, trvalo 11 let, než jsme z její půdy přivezli výhru."

Jaké pocity ve vás celkově, z pohledu týmu, převládají po podzimní části a s čím budete vstupovat do jarní části?

"Troufám si říct, že to nebylo tak špatné. Všichni víme, že hrajeme a budeme hrát o záchranu. Přál bych si, abychom udělali nějakou vítěznou šňůru, ale musíme být realisté a bojovat. Být tým, pomáhat si na hřišti i mimo něj. Kvalita tam je. V neposlední řadě je to skvělá parta. Rozumíme si. Nejsou tu žádné hádky, nikdo se na sebe nehádá. Kolektiv je skvělý a musíme na něm stavět. Je to hlavně o nás, jak se do zápasů vložíme, jakou jim dáme energii a jak se popereme o každý bod."