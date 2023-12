Slovácko se vyhouplo na třetí místo. Zlín rozstřílel Hradec, ode dna se odpoutaly i Pardubice

FORTUNA:LIGA odškrtává poslední zápasy roku 2023 a Slovácko si nadělilo předčasný vánoční dárek, když zvítězilo 1:0 v Mladé Boleslavi a minimálně do neděle se vyhouplo na třetí příčku tabulky. Sérii čtyř porážek přetrhly na vlastní půdě Pardubice, které porazily Liberec 2:0. Dvěma prohrám za sebou dal sbohem Zlín, jehož fotbalisté rozhodli zápas s Hradcem Králové čtyřmi góly už v prvním poločase (4:0). Bez branek se tak v sobotu hrálo pouze v Jablonci, kam přicestovala Karviná.

Vstup do střetnutí byl z obou stran poměrně vlažný. První testovací nákopy posílali do vápna hráči Jablonce, avšak ty velké ohrožení pro bránu Dominika Holce neznamenaly. Vážnější zakončení si připsal až ve 26. minutě Matouš Krulich, střelu vyslanou zevnitř vápna ale nasměroval těsně nad branku. Karviňáci si svoji premiérovou akci vytvořili ve 35. minutě, kdy před hranicí vápna vybojoval míč Patrik Čavoš, nicméně následná střela Adelekeho Akinyemiho byla lahůdkou pro gólmana Jana Hanuše, stejně jako jeho následná teč po centru Lukáše Budínského. Jinak byla první půle na šance skoupá.

Statistiky utkání. Livesport

Po změně stran nabídli hosté prořídlým tribunám v nezvykle krátké frekvenci tři střelecké pokusy, ani jeden ale mezi tři tyče nezamířil. Jako další se s nepřesně mířenou ranou přihlásil v 65. minutě Čavoš, kterému nabil do dobré pozice na hranici malého vápna Akinyemi. O pět minut později se po centru Miloše Kratochvíla dostal k hlavičce z bezprostřední blízkosti Jakub Martinec, brankář ale jeho pokus zneškodnil. Největší šanci utkání si připsal v 78. minutě Budínský, který z rohu vápna zamířil technickou ranou ke vzdálenější tyči, Holec však svůj tým podržel kvalitním zákrokem.

Moravané předvedli útočnou sílu hned při své první akci, když Merchas Doski ranou z hranice šestnáctky pořádně protáhl Matouše Trmala. V 19. minutě zahrozili také domácí, jenže Yusuf stejně jako v minulých zápasech potvrdil, že mu proměňování šancí dělá velké potíže, protože z ideální pozice ve vápně vůbec netrefil bránu. Chvíli před uplynutím půlhodiny hry se o zápis do střelecké listiny ucházel i Marek Havlík, jehož pokus z otočky skvěle vychytal Trmal. Slovácko bylo nadále nebezpečnějším týmem, veškeré jeho ofenzivní výpady však i za cenu žlutých karet Středočeši zastavili.

Statistiky utkání. Livesport

Oba celky nabízely hrstce diváků ve druhém poločase ještě opatrnější podívanou. V 59. minutě nicméně Slovácko zničehonic otevřelo skóre, když se ve vápně po přiťuknutí od Petra Reinberka nejlépe zorientoval Matěj Valenta a nekompromisně poslal balon do sítě. Boleslavští se dočkali první střely na bránu až 19 minut před koncem základní hrací doby, když Solomon John nádherným projektilem z úhlu vyprášil rukavice Milana Heči. Tím ovšem veškeré hrozby z kopaček domácích hráčů na dlouhou dobu skončily, za zmínku stála až tutovka Lamina Jawa z poslední minuty, kdy střídající hráč Boleslavi napálil tyč.

Byli to ale právě domácí, kteří se ujali vedení. Vojtěch Patrák se ve 12. minutě dostal na polovině hřiště k balonu po chybné rozehrávce Liberce a přesnou přihrávkou za obranu vysunul Tomáše Zlatohlávka. Ten potvrdil gólovou formu z posledních kol a razantní přízemní ranou prostřelil Huga Jana Bačkovského. Po půlhodině hry mohl odpovědět z přímého volného kopu Lubomír Tupta, jeho povedený pokus mířící do horní části brány však mimo tři tyče vytěsnil Antonín Kinský. Na útočné polovině byli sice o trochu aktivnější hosté, do žádných tutových příležitostí se ale příliš nedostávali.

Statistiky utkání. Livesport

Krátce po změně stran musel Bačkovský zůstat ve střehu proti překvapivé střele z hranice pokutového území, kterou vyslal obránce Dominik Mareš. Liberecký gólman se nebezpečným projektilem nenechal zaskočit a předvedl důležitý zákrok. O chvíli později se míč za brankovou čáru podařilo dostat Lukovi Kulenovičovi. Tento gól byl však po intervenci videorozhodčího kvůli faulu odvolán. V 67. minutě nečekaně udeřili opět hráči v červeno-bílých dresech. Michal Hlavatý vysunul v rámci rychlého protiútoku za obranu Kryštofa Daňka, jenž Bačkovského pokořil efektivní kličkou a zakončením do odkryté sítě. V závěru zápasu byl ještě za nešetrný faul vyloučen William Mukwelle, to však na výsledku zápasu už nic nezměnilo.

Ševci vstoupili do utkání aktivněji, první šanci si ovšem vytvořili Votroci. Daniel Vašulín si poradil v souboji jeden na jednoho s obráncem, ale jeho střelecký pokus na zadní tyč zneškodnil Stanislav Dostál. Nevyužitá příležitost mrzela hosty dvojnásob, protože prakticky vzápětí na druhé straně našel Tomáš Čelůstka přízemním centrem Žáka, který ve skluzu usměrnil balon za brankovou čáru. Krátce nato mohlo být na zlínské Letné srovnáno, jenže dalekonosný projektil Horáka skončil na břevně.

Statistiky utkání. Livesport

Po neproměněné šanci hostů tak opět udeřili domácí, když ve 25. minutě z druhé střely podruhé skórovali. Centr z pravé strany Vukadina Vukadinoviče trefil Filip Žáka do hrudi tak šťastně, že přeletěl bezmocného gólmana Pavola Bajzu a skončil až v síti. Efektivita v zakončení Moravanů neměla meze. Ještě před pauzou se totiž do míče za vápnem opřel Jakub Janetzký a krásnou ranou zvýšil na rozdíl tří branek. To však v první půli nebylo vše, jelikož se po druhé asistenci Čelůstky z voleje nádherně trefil Lukáš Bartošák.

Tabulka FORTUNA:LIGY