Panák do reprezentace, doma vládne jen Sparta i konec plzeňské série. Co ukázal šlágr kola?

Co ukázal šlágr kola?

Šlágr 10. kola FORTUNA:LIGY mezi Spartou a Plzní dopadl výhrou domácích 2:1. Rudí potvrdili, že doma na Letné patří k velmi těžkým soupeřům. Po sobotním triumfu jsou už navíc Pražané jediným ligovým klubem, který je na svém hřišti stoprocentní. Co dalšího sobotní bitva ukázala?

Konec plzeňské série bez prohry

Plzeňská neporazitelnost v soutěžních zápasech se zastavila na čísle 14. Teplice a nyní už i Sparta jsou jediné kluby, které Západočechy v aktuální sezoně obraly o všechny tři body. Sparta kontrolovala utkání po většinu zápasu. K bodovému zisku se Viktoria nejvíce přiblížila až v samotném závěru po rohovém kopu, kdy Kalvachovu střelu z odhlavičkoval z brankové čáry Martin Vitík. "Velkou chybou bylo, že jsme po vyrovnávací brance rychle znovu inkasovali," zlobil se trenér Miroslav Koubek. “Ve druhém poločase jsme měli optickou převahu, ale Sparta už si to pohlídala."

Panák je v reprezentační formě

Pro Briana Priskeho jeden z klíčových hráčů. Při absenci Ladislava Krejčího navlékl kapitánskou pásku a podle toho se řídil i na hřišti. S velkým přehledem řídil hru, předváděl sebevědomé rozhodnutí, dovolil si drzé kličky na soupeře. Obrana pod jeho velením nepropadla ani v momentě, kdy na hřiště po půlhodině vstoupil Tomáš Chorý. Přítomnému Jaroslavu Šilhavému doslova ukázal reprezentační formu.

Souboj MVP nerozhodně

Předvede se víc domácí Lukáš Haraslín, nebo rozjede show plzeňský střelec Rafiu Durosinmi? Nakonec pomyslný souboj nejproduktivnějších hráčů na Letné dopadl nerozhodně. Slovenský reprezentant připravil úvodní branku pro Qazima Laciho. Nigérijec kontroval gólem na 1:1. Dál ale jejich přetahování skončilo. Po 10. kole FORTUNA:LIGY tak mají oba shodně deset kanadských bodů – Haraslín za 7+3 a Durosinmi za 6+4.

Doma vládne už jen Sparta

Olomouc a Sparta. Dva kluby, které po 10. kole mohly zůstat na svých domácích hřištích i nadále stoprocentní. Vzhledem k tomu, že Hanáci doma prohráli s Baníkem 0:3, zbyla tato statistika už jen pro Pražany. A Sparta o pár hodin později potvrdila, že na Letné je neskutečně silná. "Vyhrála zaslouženě, vytvořila si více nebezpečných situací," uznal trenér Koubek. V české lize mají rudí doma skóre 17:4. V evropských pohárech zde sice padla s Kodaní po penaltách, ale také bravurně zvládla odvetu s Dinamem Záhřeb.

Přehled utkání Sparta – Plzeň 2:1

Ryneš si uzmul levou stranu

Casper Höjer už je v Turecku a Jaroslav Zelený kvůli nemoci nemohl nastoupit, ale asi by se tak nestalo ani v případě, že by byl zdravý. Pozici levého wingbacka si pro sebe v posledních duelech ve Spartě uzmul odchovanec ze strahovské akademie Matěj Ryneš. V důležitém utkání naskočil poprvé v základu v odvetě s Dinamem. Zvládl i duel se Slováckem, kdy orazítkoval břevno. Naskočil do derby. A v sobotu zvládl i bitvu s Plzní. Navíc předvedl jeden z nejlepších výkonů v rudém dresu. Prsty měl především v úvodní brance, když chytře uvolnil Haraslína. A po jeho dělovce zpoza vápna se mohl prosadit Lukáš Sadílek, ale pozorný brankář Jindřich Staněk byl proti.

