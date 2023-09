Sparta proti Plzni bez Krejčího. Jak ho nahradit a čím je pro tým nepostradatelný?

O tom, že se Ladislav Krejčí (24) vypracoval mezi nejdůležitější hráče Sparty, není třeba diskutovat. Během posledních dvou let se stal tváří klubu i duší sparťanského mužstva. I proto je jasné, že bude v sobotu ve šlágru 10. kola FORTUNA:LIGY proti Plzni velmi chybět. Jak jej nahradit a kde je na hřišti jeho přidaná hodnota? Že půjde o velkou ztrátu, se shodují i oslovení experti.

Jak velkou ztrátou pro Spartu bude vykartování Ladislava Krejčího? "Enormní," vyhrkl ihned trenér František Straka. "Bude chybět určitě, nejen kvůli herní kvalitě. Je to lídr týmu," dodal kolega z branže Zdeněk Ščasný. "Je to současný lídr Sparty, na hřišti je to ale i stratég. Martin Vitík bude podle mě kvalitní náhradou, ale nic to nemění na tom, že absence Krejčího pro Spartu ohromnou ztrátou," rozvinul svou myšlenku Straka.

Vůdcovské schopnosti sice statistikami vykázat nejde, nicméně většina ostatních atributů ano. V defenzivě patří Krejčí k nejlepším hráčům v Česku. Ač se může zdát, že v aktuální sezoně se směrem do obrany nepotýká s ideální formou. Což je úctyhodné vzhledem k tomu, že je původem záložník. Potvrzují to i čísla, jelikož procentuální úspěšnost obranných zákroků dosahuje téměř 82 %. V lize jsou v tomto ohledu lepší jen dva hráči (Štěpán Chaloupek a Igoh Ogbu).

Jde to i bez faulů

Statistiky také odhánějí tezi o tom, že je Krejčí zákeřný a často si pomáhá fauly. V této sezoně má průměr faulů na zápas 1,37, což je na stopera velmi malé číslo. A jestli někde vyniká, pak jsou to vzdušné souboje. V derby například zapsal stoprocentní bilanci.

A pak je tu jeho nejsilnější stránka – standardní situace. "Při nich je moc platný," neváhá Ščasný. Levý přikyvuje: "Tam je jeho velká síla." A to nejen při obranných, kde je ve svém vápně dominantní, ale také útočných. O tom se všichni přesvědčili už v minulém ročníku. Jeho čich na góly je obdivuhodný a výběr místa společně se zakončením jakbysmet.

I z pozice stopera je Krejčí produktivní. Livesport

V této sezoně má 0,31 očekávaných gólů na zápas, což je poměrně vysoké číslo, jestliže jde o stopera. Když se navíc dá do kontextu fakt, že se míče dotkne v soupeřově vápně průměrně 1,5krát za zápas, vyjde z toho Krejčí o to lépe. Z minima vytěží maximum. Do driblinku se sice moc nepouští, ale když už ano, ve dvou třetinách případů je úspěšný. "Dokáže založit útok z obrany vyvezením míče i přihrávkou," dodává Levý.

Právě Krejčího kolmice, které mnohdy překonají dvě nebo tři linie soupeřovy obrany, jsou velkou předností. Přitom by to mohlo být ještě lepší. V tomto ohledu je Krejčí přesně na úspěšnosti padesáti procent. V lize je to čtvrtý nejlepší počin. Mimochodem, mezi hráči, co hrají primárně levou nohou, je v tomto ohledu s Matějem Polidarem vůbec nejlepší.

A kdo se nabízí na jeho místo?

Variant má Brian Priske hned několik. Na lavičce jsou mladíci Martin Vitík a Patrik Vydra. Levého stopera v tříobráncové formaci by mohl odehrát i Jaroslav Zelený, který hrával středního obránce v Jablonci před přestupem na Letnou. A na větší šanci stále čeká letní akvizice James Gomez, který zatím naskočil v základní sestavě proti Jablonci (5:1) a Karviné (3:1) a střídal v duelu s Pardubicemi (5:2). Ve středečním utkání MOL Cupu v Líšni (1:0) nastoupili Pražané ve složení Vitík, Gomez a Zelený.

Jasné je, že Krejčí bude chybět. Půjde o velmi vypjatý zápas, ve kterém o emoce nebude nouze. Stačí si vzpomenout na poslední vzájemný duel na jaře, který Sparta rozhodla ve svůj prospěch penaltou v nastaveném čase. Penaltou, kterou neomylně proměnil právě Ladislav Krejčí.

Statistika obranných soubojů mezi obránci. Wyscout

Přehled zápasu Sparta – Plzeň (18:00) + audiokomentář