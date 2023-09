Plzeňská zbraň jménem Durosinmi. Čahoun, který řádí ve vápně i kolem něj

Když v zimě přicházel Rafiu Durosinmi (20) do Viktorie Plzeň na hostování z Karviné, čekalo se, že jde spíše o zkoušku talentovaného hráče, než o okamžitou posilu. Ze začátku to tak opravdu vypadalo, bylo potřeba s ním pracovat. Plzeň si však nakonec mladého útočníka odkoupila natrvalo za zhruba 20 milionů korun. A lepší krok nemohla udělat. Jaké jsou jeho přednosti a na co by si Sparta měla dát v dnešním vzájemném střetnutí pozor?

Mladý Nigerijec, kterému je stále teprve dvacet let, je dnes lídrem plzeňské ofenzivy. Po slabším začátku sezony, kdy na čas vypadnul i ze základní sestavy, se znovu chytil a hraje ve velké formě. V zápasech Viktorie patří pravidelně mezi nejlepší, jeho hodnocení od Livesportu se často pohybuje mezi sedmičkou a osmičkou, což značí nadprůměr.

Zvlášť od konce srpna pak zařadil vyšší rychlostní stupeň, který obrany soupeřů nestíhají. V posledních pěti zápasech (včetně předkola EKL i skupinové fáze) vstřelil Durosinmi šest gólů a na další dva nahrál. "Kdybych měl vybrat někoho, na koho si má dát Sparta pozor, tak bych řekl právě jeho," chválí forvarda Stanislav Levý.

Poslední zápasy Durosinmiho. Livesport

Durosinmi tak potvrzuje výborné pokročilé statistiky. Ty značí primárně jeho velkou aktivitu. Kde vyniká? Například v kategorii v součtu očekávaných gólů a asistencí. Hodnota 0,86 na zápas je v lize čtvrtá nejlepší. Odskočený je v tomto ohledu jen Mojmír Chytil (1,17). Ke druhému a třetímu místu, tedy k Lukáši Haraslínovi (0,95) a Václavu Jurečkovi (0,93), má Nigerijec poměrně blízko.

Mezi ligovou špičku patří také ve střelbě. S osmi hlavičkami je společně s Danielem Vašulínem nejčastějším ofenzivním hlavičkářem ligy, s číslem 2,69 střel na zápas je na devátém místě ligy.

Umí připravovat šance

Na co by se však nemělo zapomínat, je jeho pomoc v poli a kolem šestnáctky. Urostlá postava (192 cm) by jej mohla předurčovat k tomu, aby byl pouhým kladivem do vápna, opak je ale pravdou.

Je totiž velmi konstruktivní a nahrávek se vůbec nebojí. V kategorii klíčových přihrávek je mezi nejlepšími třiceti hráči ligy. To by se sice nemuselo zdát jako extra úspěch, nicméně v této třicítce najdeme kromě Durosinmiho jen další dva hrotové útočníky – Chytila a Pavla Černého.

Durosinmi a jeho statistiky. Livesport

Durosinmi má průměr 0,75 klíčových přihrávek na zápas, což je přibližně stejně, jako má sparťan Qazim Laci (0,8). Albánec má na kontě pět asistencí, nejlepší počin v lize, zatímco Durosinmi čtyři, což ho řadí na druhé místo. Durosinmi je v lize druhý nejlepší v gólech a druhý nejlepší v asistencích.

Není divu, že podle webu inFotbal.cz v létě zkoušela Sparta převléknout rodáka z Lagosu do svého dresu. Neúspěšně. Dnes musí být na pozoru. Plzeňské eso aspiruje na nejlepšího útočníka FORTUNA:LIGY.

