Panák po výhře v Karviné: Mám to tady moc rád. Doufám, že se tu bude dál hrát první liga

Sparťanský fotbalista Filip Panák (28) si užil návrat do Karviné, v jejímž dresu prožil prvoligové začátky. Na úvodní utkání jarní části nejvyšší soutěže za ním dorazila i rodina. Střední obránce doufá, že se Slezané udrží v první lize. Řekl to v rozhovoru pro klubový web po výhře 3:0 v zápase 20. kola.

Panák působil v Karviné v letech 2014 až 2019 před odchodem do Sparty. "Mám to tady hrozně rád, odehrál jsem tu spoustu zápasů. Je to tu hezké, stadion se mi líbí, je tady hezká atmosféra a hodně lidí," prohlásil Panák.

Bývalý hráč české reprezentace do 21 let měl v hledišti podporu rodiny. "Když mohou, jezdí všude možně, i na evropské soutěže za námi létají. Sem to měli kousek, 60 kilometrů. Měl jsem jich tu víc (členů rodiny), bylo to hezké," prohlásil rodák z Příbora.

V Karviné působí jeho někdejší spoluhráč ze Sparty brankář Dominik Holec. "Sem tam si napíšeme, ale nehecovali jsme se. Přeju mu a doufám, že to kluci zvládnou, zachrání se a na stadionu a ve městě se dál bude hrát první liga," podotkl Panák. Slezany aktuálně na 14. místě tabulky dělí bod od posledních Českých Budějovic, mají však zápas k dobru.

Sparta v úvodu jara nezaváhala a zvítězila v sedmém kole po sobě. Obhájce titulu vede neúplnou tabulku o osm bodů před městským rivalem Slavii, ta ale odehrála o dvě utkání méně. "Do jara jsme vstoupili dobře. Hráli jsme dobře až na první šanci Karviné, kterou jsme přežili, šli sami na bránu," řekl Panák.

"Celý zápas jsme drželi balon a hráli jsme to, co jsme chtěli. V první půli nás trošku trápila finální fáze, ale pak jsme to protrhli a zaslouženě jsme vyhráli 3:0," dodal Panák, jehož s letenským celkem čeká ve čtvrtek úvodní zápas 2. kola Evropské ligy na hřišti tureckého mistra Galatasaraye Istanbul.