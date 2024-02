ŠESTKA: Dvacítka na prahu nové etapy, Jarošova ostrá rakouská premiéra i konec barcelonské kletby

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom pomáhá speciální rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 6. února

Švýcarsko – Česko

Hokejové reprezentaci do 20 let začíná nový cyklus, na jehož konci bude na mistrovství světa v Ottawě útočit na třetí medaili za sebou. Pro rodící se tým kouče Patrika Augusty bude první akcí Turnaj pěti zemí ve švýcarském Klotenu, který odstartuje duelem s domácím výběrem. A měl by začít vítězně. Zatímco soupeř má jediného hráče, který nastupuje pravidelně v nejvyšší soutěži, Češi mají daleko zkušenější výběr.

Jsou v něm z nejrůznějších důvodů sice jen dva bronzoví medailisté z nedávného šampionátu v Göteborgu (Štancl, Maštalířský), ovšem osobností je k dispozici i tak dost. Ať už zadák Dominik Badinka, který pravidelně nastupuje za Malmö a nezřídka i v první obranné dvojici, zachránce Komety gólman Jan Kavan či liberecký talent Jaromír Pérez. Z posledních pěti vzájemných duelů Češi uspěli ve čtyřech a dařit se jim bude opět.

Středa 7. února

Nigérie – Jihoafrická republika

Největší překvapení letošního afrického šampionátu? Jednoznačně celek JAR. Časy, kdy reprezentaci z jihu kontinentu táhli krajánci z Evropy, jsou dávno pryč. Belgický kouč Broos (mimochodem v 71 letech nejstarší trenér na turnaji) má k dispozici jen dva a Sithole z portugalské Tondely s Mayambelou z kyperského Limassolu rozhodně nehrají na adresách, které budí hrůzu. Drtivou většinu kádru tvoří hráči z domácí soutěže.

To se pochopitelně vůbec nemůže rovnat soupeři z Nigérie s Osimhenem, Lookmanem či Iwobim. Zelení orli jsou v semifinále šampionátu popatnácté, což je rekord. Ovšem jedním dechem je třeba dodat, že pět ze šesti posledních duelů o finále pro ně skončilo hořce. Oba celky už čtyři zápasy neinkasovaly, gólman JAR Ronwen Williams dokonce ve čtvrtfinále s Kapverdami zneškodnil v rozstřelu čtyři penalty! Osimhen a spol. jej však kouzla zbaví.

Čtvrtek 8. února

Česko – Švédsko

Na úvod Švédských her se utkají dva týmy, které vládnou v této sezoně seriálu Euro Hockey Tour. Zatím jsou o bodík před Čechy žlutomodří (15 bodů), Finové a Švýcaři jsou daleko za nimi. Oběma celkům vyšel stoprocentně jeden turnaj, svěřenci Radima Rulíka zazářili na finské Karjale, soupeř byl stoprocentní před Vánocemi ve Švýcarsku. Co je však pro tento duel podstatnější, národní tým je jediný, kdo Švédy v sezoně obral o body.

Rulík je při své soutěžní premiéře u reprezentace zaskočil aktivním stylem, jímž byli viditelně zaskočeni. Ve druhém měření sil už šlo o vyrovnaný boj (na střely 26:25 pro Seveřany), protivník jej definitivně rozhodl až v závěrečných vteřinách gólem do prázdné branky. Na Švédských hrách se Čechům proti domácím překvapivě daří, bodovali tam s nimi ve čtyřech z pěti minulých vzájemných duelů a tuto bilanci si ve čtvrtek ještě vylepší.

Pátek 9. února

Salcburk – Sturm Graz

Když debut v lize v novém týmu, tak rovnou zápas o první místo! Přesně tohle čeká mladého českého fotbalového gólmana Vítězslava Jaroše po přesunu z Liverpoolu na hostování do rakouského Sturmu Graz. Jeho dočasný zaměstnavatel totiž začíná jarní část ligy na půdě Salcburku, na nějž těsně za polovinou soutěže ztrácí dva body. Jaroš si už soutěžní premiéru v dresu Sturmu odbyl v pátek a pomohl mu do semifinále domácího poháru (2:0).

Austria Vídeň jej však příliš neprověřila, šla na něj jediná střela… Salcburk, pravidelný účastník Ligy mistrů, bude tvrdším oříškem. I když už není tak suverénní jako v předešlých sezonách a v zimě netradičně nikoho neprodal, jako by vedení tušilo, že cesta za 11. titulem v řadě bude trnitá. Red Bull však na ni vykročí pravou nohou a Sturm porazí, jako se mu na domácí půdě v lize povedlo sedmkrát z posledních devíti vzájemných utkání.

Sobota 11. února

Karviná – Sparta

Po zimní pauze se život vrátí i na české ligové trávníky. Obhájce titulu a lídr soutěže z Letné začne na půdě Karviné, kterou na jaře čeká boj o setrvání mezi elitou. Duel však nebude nezáživnou jednoznačnou podívanou, jak by se na první pohled mohlo zdát. Sparťanům se skvěle povedla příprava, v níž postupně porazili mistra Dánska, Norska a Švédska, sebevědomí si však vylepšil i soupeř, který v zimní pauze vyhrál sedm z osmi utkání.

Podlehl jen v bláznivém zápase se Žilinou, a i té dal čtyři góly (4:7). Svěřenci Briana Priskeho tak budou čelit nejen nažhavenému soupeři, ale i vlastním problémům, nejistý je totiž start stěžejních opor Lukáše Haraslína a Filipa Panáka, kteří se během přípravy zranili. Panák přitom na podzim chyběl v 10 zápasech a v osmi z nich Sparta inkasovala… Totéž ji potká i ve Slezsku, kde se prosadí oba týmy. Tak jako v minulých šesti vzájemných zápasech v Karviné.

Neděle 12. února

Barcelona – Granada

Nejobávanější domácí soupeř Barcelony posledních let? Real Madrid? Atlético? Kdeže… Rayo Vallecano a Granada! Nad oběma protivníky, kteří pravidelně bojují o záchranu, už katalánský velkoklub nezvítězil dlouhých pět zápasů v řadě. Tím se nikdo ve Španělsku pochlubit nemůže. Teď má Barca šanci jednu černou sérii ukončit, neboť na svém provizorním domácím stadionu přivítá předposlední Granadu (v sezoně venku 0-1-10).

Lewandowski a spol. se vyrovnávají s kletbou Olympijského stadionu, na němž během rekonstrukce Camp Nou musejí nastupovat. První tři zápasy nové sezony na něm sice přesvědčivě zvládli (skóre 12:0), z následujících 12 vystoupení (devět vítězství, tři porážky) tam ovšem nikdy nepřehráli soupeře víc než o gól! Xaviho tým nyní zlomí dvě nelichotivé série naráz a Granadu porazí vyšším rozdílem.