Pardubice vyhrály podruhé za sebou a přiblížily se záchraně. Jablonec remizoval s Bohemians

Fotbalisté Pardubic porazili České Budějovice 3:2 a vyhráli i druhý zápas ve skupině o udržení. Východočeši navázali na vítězství se Zlínem a doma uspěli počtvrté v sezoně. Svěřenci Radoslava Kováče na vlastním stadionu vyhráli dva zápasy za sebou vůbec poprvé v ročníku a v pravou chvíli se vzepřeli pověsti domácího otloukánka. Jablonec remizoval na hřišti Bohemians a neprohrál už počtvrté za sebou.

První branku měl na noze už v osmé minutě Samuel Šigut, nicméně mladík ve velké šanci selhal, a skóre se tak neměnilo. O chvíli později zkusil překvapit talentovaného Antonína Kinského ranou z dálky Jan Suchan, jenže kmenový brankář Slavie si s jeho přízemní ránou poradil. Za aktivitu nakonec hosté byli odměněni, když přihrávka na zadní tyč našla Alliho, který bez problémů dopravil míč do prázdné brány. V závěru poločasu červenobílí dokázali vyrovnat po střele Hlavatého, jenž těžil ze skvělého průniku Kryštofa Daňka.

Po změně stran mohl dokonat obrat Ladislav Krobot, ale po skvělém náběhu i zakončení mu stopku vystavil reflexivní zákrok Dávida Šípoše. Pardubice naopak ve hře udržel Kinský, když bleskurychle zareagoval na tečovanou střelu soupeře. Po kuriózní situaci se vedení ujali domácí, jelikož zakončení Hlavatého vyrazil Šípoš pouze nad sebe a po následné srážce se spoluhráčem se míč ocitl za brankovou čarou. Záhy bylo ovšem opět vyrovnáno po nechytatelné střele k pravé tyči z kopačky Marcela Čermáka. Jako poslední se však radovali svěřenci Radoslava Kováče poté, co jim tři body vystřelil Hlavatý.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

Výhrou z posledního kola nabuzení Severočeši do zápasu vstoupili skvělým způsobem, když se už v první minutě prosadil po přesném centru Matěje Polidara nikým nehlídaný Alégué. Domácí mohli po zaváhání Filipa Součka rychle vyrovnat, nebezpečí ovšem pohotovým výběhem zažehnal Vilém Fendrich. Na druhé straně musel zasahovat Lukáš Soukup poté, co z dobré pozice pálil po zemi aktivní Polidar. V dalším průběhu první půle se do několika nadějných příležitostí dostali Klokani, hosté se však mohli spolehnout na do té doby bezchybného Fendricha.

Také po změně stran hýřili větší aktivitou domácí, Erik Prekop ale mířil jen vedle levé tyče a pokus Martina Dostála zblokoval jeden z bránících hráčů. Stejný osud potkalo o několik chvil později rovněž zakončení Daniela Köstla, ke kterému propadl míč po rohovém kopu. Na straně Jablonce mohl po centru Polidara skórovat Miloš Kratochvíl, jeho hlavičku však zneškodnil Soukup. Přestože hosté téměř celé utkání vedli, tak v závěru o vítězství přece jen přišli. Míč se po standardní situaci z 87. minuty snesl na hlavu Prekopa, jenž jej posunul na osamoceného Hufa a ten už neměl problém zamířit do odkryté branky.