Dvougólový hrdina Českých Budějovic Trummer: Nejsme tým, který patří na poslední místo

Téměř celou sezonu čekal českobudějovický fotbalista Vincent Trummer (23) na premiérový gól v domácí nejvyšší soutěži. Rakouský bek se dočkal až v prvním kole nadstavby ve skupině o záchranu, v němž dvěma brankami zařídil Dynamu vítězství 2:1 v klíčovém duelu proti Bohemians 1905. V rozhovoru s novináři uvedl, že jen poslechl trenéry a snažil se více střílet.

Trummer nejprve ve 26. minutě otevřel skóre a v poslední z pěti minut nastavení pak rozhodl. V obou případech se prosadil pokusy k tyči ze střední vzdálenosti poté, co si ze strany navedl míč. "Moc často jsem předtím v zápasech nestřílel. Trenéři mi říkali, že potřebují, abych střílel, střílel a střílel. Takže dnes jsem to splnil a jsem šťastný, že jsme díky tomu získali důležité tři body," uvedl Trummer.

Jihočeši po výhře 2:1 nad Bohemians opustili poslední místo tabulky. Poskočili na 14. pozici, což by po závěru nadstavby znamenalo, že se vyhnou přímému pádu do druhé ligy, do níž sestoupí nejhorší celek.

"Netěšilo nás, na jaké pozici se nacházíme. Myslím si, že nejsme tým, který patří na poslední místo. Dnes jsme se odpoutali ode dna a doufám, že stejně budeme pokračovat i v dalších zápasech," uvedl Trummer.

Do Dynama přišel před sezonou z rakouského Lafnitzu a prakticky hned od úvodu se zařadil do základní sestavy Jihočechů. "Ze začátku jsem na jeho adresu zaslechl nějaké kritiky. Ale my jsme ho třikrát viděli v Rakousku a tam hráči jsou kvalitní, i když nastupují ve druhé lize. Věděli jsme, jaké přednosti má. Mezi ně patří výborné navedení míče do středu hřiště a vynikající střela. Ale doposud mu to moc nevycházelo," uvedl českobudějovický trenér Jiří Lerch.

Dynamo v dalším kole nadstavbové skupiny o záchranu zamíří do Pardubic. V ligové sezoně jako jediné venku ještě nezvítězilo. "Ale (v nadstavbě) máme tři pokusy na to, abychom tuto bilanci změnili. Já doufám, že se nám to podaří," uvedl Trummer.

