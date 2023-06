Pešek se cítí nejlépe v kariéře. Dávky zvládám, tým udělal progres, řekl po porážce

Křídelník Sparty Jakub Pešek (30) se po dlouhém zranění, které ho připravilo o téměř celou minulou sezonu, cítí nejlépe v kariéře. Doufá, že se postupně vrátí do bývalé formy a obhájcům titulu výrazně pomůže. Řekl to v rozhovoru s novináři po prohře 1:2 s druholigovou Jihlavou v prvním přípravném utkání před novou sezonou.

Pešek nastoupil za Pražany poprvé od loňského srpna. "Musím být v hlavě nachystaný, že podám stoprocentní výkon a pomůžu týmu na maximum. Cítím se fakt nejlépe za celou kariéru. Dávky, které dostáváme, zvládám. Cítím se skvěle," řekl čtrnáctinásobný český reprezentant.

"Musím říct, že tým udělal veliký progres. Na tréninku se kluci velice zlepšili. To je meta, na kterou se chci dostat a postupně se vrátit do formy, v jaké jsem byl, a pomoct Spartě co nejlepšími výkony," uvedl.

Pochvaloval si spolupráci s jednou ze tří dosavadních letních posil záložníkem Michalem Ševčíkem. "Hrálo se mi s ním skvěle, protože když si vezme balon dopředu, má hlavu vždycky nahoře a nutí mě to do náběhů, což mám rád," prohlásil bývalý hráč Českých Budějovic nebo Liberce.

Svěřence dánského trenéra Briana Priskeho čeká od 5. července soustředění v rakouském Bad Kleinkirchheimu. Během něj se Letenští utkají s Dinamem Záhřeb, na které můžou narazit i v předkole Ligy mistrů, srbským celkem Čukarički a bruselským Anderlechtem.

"Čekají nás velké zkoušky. Musíme se nachystat co nejlépe, budou to dobré testy. Věřím, že se připravíme a vyhnou se nám zranění a bude to úspěšná sezona," podotkl Pešek.