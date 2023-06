Sparta je obrovský klub. Jsem nadšený, říká brankářská posila Letenských Surovčík

Třetí letní posilou fotbalistů pražské Sparty se stal brankář Jakub Surovčík (20). Obhájce titulu přivedl slovenského reprezentanta do 21 let z Jablonce. Letenští o tom informovali na svém webu, délku smlouvy neuvedli. Agentura Nehoda Sport, která hráče zastupuje, na Twitteru uvedla, že Surovčík na Letné podepsal čtyřletý kontrakt.

Bratislavský rodák, který ve středu oslaví jednadvacáté narozeniny, působil dříve ve Slavii, za niž hrál v mládežnických výběrech a B-týmu. Hostoval také v druholigové Vlašimi. Loni v lednu odešel do Jablonce a v uplynulé sezoně si připsal tři ligové starty.

"Jsem z toho nadšený, protože Sparta je obrovský klub, historicky nejúspěšnější v Česku a je to pro mě velká čest, že můžu nosit její dres. Samozřejmě se budu snažit, abych se dostal do brány, i když vím, že to bude náročný a těžký úkol, ale se vší pokorou se o to budu snažit," řekl Surovčík.

Vedení Sparty před ním během letní přestávky přivedlo záložníky Michala Ševčíka z Brna a Srba Veljka Birmančeviče z Toulouse. V minulém ročníku Pražané vybojovali první titul po devíti letech.