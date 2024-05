Plechatý přestoupil ze Sparty do Liberce. Mám to tu hrozně rád, vyznal se obránce

Obránce Dominik Plechatý (25) přestoupil z pražské Sparty do Liberce, kde už poslední tři sezony hostoval. Se Slovanem podepsal fotbalista smlouvu do roku 2027. Severočeský klub to uvedl na svém webu.

"Vytvořil jsem si ke klubu vztah a nechtělo se mi odtud. Mám to tu hrozně rád. Kabina je tady super a doplňuje to i skvělý realizační tým," uvedl Plechatý, který si loni v srpnu v 3. ligovém kole přetrhl vaz v kolenu a od té doby nehrál. "Jsem rád, že mi Liberec dává důvěru, i když jsem poslední rok nehrál. Věřím, že ji co nejdříve splatím," řekl bývalý mládežnický reprezentant.

V lize Plechatý dosud odehrál 99 zápasů, kromě Liberce a Sparty působil také v Mladé Boleslavi. V příští sezoně chce Slovanu, který nedávno změnil majitele, pomoct v boji o nejvyšší příčky. "Strašně se těším. Devět měsíců bez fotbalu je nepříjemné, jako když dítěti vezmete hračku. O to více mám motivaci a těším se na to, abychom byli úspěšní a já byl zdravý. Věřím, že příští sezona bude určitě úspěšnější než tato, a že se budeme prát o poháry," uvedl.