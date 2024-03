Posila do bojů o záchranu. Karvinský Mikuš se po vážném zranění vrátil na hřiště

Fotbalisté Karviné zaznamenali během reprezentační přestávky povzbudivou událost. V pátečním přípravném utkání v polském Sosnovci, kde předposlední tým ligové tabulky zvítězil 1:0, se na hřiště po téměř sedmi měsících vrátil Rajmund Mikuš (28). Slovenský záložník se vážně zranil na začátku září a předpokládalo se, že bude chybět až do konce sezony. Nyní je hráč podle svých slov připravený pomoci Slezanům ještě v závěru ročníku zabojovat o záchranu v lize.

Úvod sezony se mu vydařil. Skóroval i na trávníku mistrovské Sparty a s třemi góly patřil k nejlepší střelcům ligy. V duelu 7. kola na Slavii si ale vážně poranil koleno a stehenní sval. Karviná poté avizovala, že jí Mikuš v tomto ročníku už nepomůže. Rekonvalescence po operacích však byla přece jen rychlejší.

"Úžasné! Mám radost, že jsem zpátky a zahrál jsem si. Poslední tři měsíce jsem dřel v posilovně a běhal bez míče. Večer před utkáním jsem byl nervózní, ale byl to fajn pocit se převléknout do dresu a jít na hřiště. Dostal jsem i kapitánskou pásku, vyhráli jsme. Jsem rád, moc rád," uvedl osmadvacetiletý středopolař pro klubový web.

I po tak dlouhé absenci se stále řadí mezi nejlepší střelce týmu v sezoně. Více branek, čtyři, v lize vstřelil pouze Akinyemi. V Sosnovci odehrál Mikuš 30 minut. Při střídání mu všichni spoluhráči zatleskali a přivítali ho zpátky. "Chtěl jsem odehrát celý poločas, to mi ještě trenéři ve spolupráci s fyzioterapeutem nedovolili. Cílem bylo si to v Polsku zkusit a otestovat nohu v zápasové zátěži. Je to v klidu. Nic mě nebolí," řekl rodák z Dunajské Stredy.

V první lize má zatím celkovou bilanci čtyř vstřelených gólů v 57 zápasech. Důležitou postavou byl v minulé sezoně při postupu Karviné do nejvyšší soutěže, k triumfu v druhé lize pomohl šesti brankami. Nyní je po dlouhé době připravený k návratu i do soutěžních utkání. "Fyzioterapeut mi dal zelenou. Teď je na trenérech, jestli mě budou chtít využít," dodal Mikuš.

