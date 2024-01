Prostor Jana Morávka: Česká zimní pauza je extrém. Na dobrý fotbal přijdou lidé i v lednu

Drtivá většina českých klubů už zamířila do teplých krajin na zimní soustředění. Hráče čeká tvrdý dril, který je má nachystat na jarní část FORTUNA:LIGY. Za sebe mohu říct, že je mi to tak trochu cizí. Většinu času jsem totiž strávil v Německu, kde je pojem zimní příprava, jak si ho představujeme v Česku, neznámá věc. Více už v novém Prostoru Jana Morávka.

Když se řekne zimní příprava, nikdy jsem ji neměl spojenou s tím, že je to dlouhá pauza, kdy se připravujete v těžkých podmínkách. Pro mě byla náročná příprava hlavně ta v létě, zimní byla spíš jen drobné zpestření v rozjeté sezoně. Nejsem na zimní galeje vůbec zvyklý, což hráči, kteří působí v Česku, mají přesně naopak.

V Německu je v zimě volno 14 dní a občas ani to ne. Oproti naší lize je to extrémní rozdíl, protože poslední kolo se odehrálo 17. prosince a další se hraje až 10. února. V Bundeslize jsme také končili většinou před Vánocemi, ale druhý týden v lednu už jsme hráli.

I tak jsme občas zvládli odletět do tepla a chystat se v lepších podmínkách. I týden člověku stačil k tomu, aby načerpal čerstvé síly před jarní částí. Navíc jsme vše trénovali s balonem a chystali se na prvního soupeře, takže výpadek opravdu nebyl znatelný.

V Česku je to jiné. Mezera mezi zápasy je nějakých 55 dní, to je opravdu dost. To už si jako hráč připadáte, že se chystáte na novou sezonu, protože volno a příprava je pomalu delší než v létě.

Dovolená bez odpočinku

Když jsem se po návratu do Bohemky bavil s klukama a zjišťoval, jak to mají a jak to tu chodí, nevěřícně jsem kroutil hlavou. Přišlo mi na nich až frustrující, že po sezoně dostanou jen 14 dní volna a v zimě je pauza nesmyslně dlouhá.

V Německu jsme po sezoně snad nikdy nedostali kratší dovolenou než měsíc, mnohdy to byl třeba i měsíc a půl. Tělo si potřebuje pořádně odpočinout. Když dostanete dva týdny, tak sotva stihnete rychlou dovolenou, vidíte se s rodinou a ani si neuvědomíte, že můžete vypnout a už zase sedíte s těmi samými lidmi v jedné kabině a jdete běhat a nabírat objem.

Dočetl jsem se, že lidské tělo po zátěži, jako je fotbalová sezona, tedy nějakých 50 až 70 zápasů, začne reálně odpočívat třeba až po týdnu, někdy i po dvou. Takže hráči v Česku skončí dovolená a vůbec si během ní neodpočine. A to se nebavím o tom, že kluby dávají hráčům sportestery a chtějí, aby se chystali už během volna… Ale to jsem odbočil. Vraťme se zpátky do zimy, kvůli které je v létě tak krátká pauza.

Destinace soustředění českých prvoligových týmů. @fortunaligacz

Když jsem viděl, jak dlouho bude Slavia v kuse na soustředění v Portugalsku (nějakých 17 dní), to je neuvěřitelná věc, kterou bych nikdy nechtěl zažít. Jako bývalý hráč říkám, že je to strašné. Neustále dokola jedete jen jídlo, pokoj, trénink, jídlo, pokoj, trénink. Sem tam masáž a regenerace, ale to vás po šesti sedmi dnech přestane bavit. Potkáváte ty samé lidi, které vídáte každý den během sezony. U konce už se člověk těší domů za rodinou, protože vám to leze na mozek.

Na druhou stranu je dobře, že jsou aspoň v teple a na lepším trávníku, než aby se trápili tady v Česku, kde ještě před pár dny mrzlo. Sám jsem byl mimo jiné v Marbelle, na Kanárských ostrovech či na Maltě. Týden v lepším počasí je optimální. Užijete si sluníčka, dobře potrénujete, aklimatizují se noví hráči a vrátíte se zpátky do zimy, kde už se jde hned hrát mistrovský zápas.

Sice občas v mrazu, ale zároveň na skvěle připraveném trávníku. Všechny kluby v Německu totiž mají vyhřívané hřiště, takže není žádný problém, pokud nenastane nějaká obří ledová kalamita. Dnes už tu jsou vyhřívané i tréninkové plochy, takže ani pro přípravu není s hřištěm problém.

Na umělém trávníku po 15 letech

Je škoda, že české kluby na takové podmínky nedosáhnou a nejsou tady standardem. Místo toho se přesouvají na umělky a to se přiznám, že jsem ji v Německu nikdy neviděl. Ani nevím, zda tu nějaké jsou. Když jsem se vrátil do Česka, hrál jsem na umělém trávníku asi po 15 letech. Ať si říká každý říká, co chce, pro hráče a jejich zdraví není dobrý. Že je v Česku standardem na něm trénovat a hrát přípravu, je svým způsobem smutné, protože by si týmy zasloužily lepší podmínky.

V Augsburgu když nasněžilo, trenéři hned ráno zapnuli vyhřívání a v deset dopoledne bylo tréninkové hřiště připraveno v dobrém stavu. Nemuseli jsme řešit, co budeme dělat. Přál bych takové podmínky i českým klubům.

Je to sice nákladná věc, ale přijde mi, že nyní je v Česku takový zájem o fotbal, že pokud by kluby investovaly do zázemí, vrátí se jim to, protože by mohly hrát i dřív než v polovině února. Zkrátily by se zimní přípravy a lidé by na fotbal chodili i v lednu.

Že ne? Na Spartu s Kodaní dorazilo v sobotu na Letnou přes 11 tisíc diváků. Jsem toho názoru, že na kvalitní fotbal lidé přijdou v jakékoliv roční období a zima by neměla být výmluvou. Doufám, že se podmínky pro kluby budou časem jen zlepšovat a tím pádem se i některé zažité pořádky změní, protože hráči by to jistě uvítali.

Myslím si, že dost kluků, kteří působí dlouho v Česku, by si radši zkusilo třeba anglický model hraní bez přestávky, případně německý model, než si sezonu rozdělit tak dlouhou pauzou.

Za mě je optimální právě model, který je v Německu. Anglie jde na dřeň a i sám Harry Kane teď mluvil o tom, že se těšil, až bude klukům z Premier League posílat fotky z dovolené. Dovedu se do jeho role vžít a po letech na Ostrovech, kde jel bez zimní pauzy, je to pro něj skvělá změna.

Sám jsem šťastný, že jsem drtivou většinou kariéry strávil v Bundeslize a mohl fungovat v jejím režimu. Anglie by na mě byla už moc, na druhou stranu Česko je extrém v opačném smyslu.