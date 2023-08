Rajnoch o ligovém dění: Usměvavý Kuchta je pro Spartu pořád nejvíc. Jurečka? Všechno zlomí

Změna na čele ligy, jedno pražské "S" tam o víkendu nahradilo druhé. Po šesti kolech soutěže to však není příliš podstatné, Spartu navíc staví před Slavii pouze lepší skóre. Zajímavější je fakt, že zatímco v Edenu vládne klid, na Letné leda klid před bouří. Zvlášť když celý zápas s Karvinou proseděl na lavičce klíčový útočník Jan Kuchta (26). Co si o tom myslí bývalý ligový fotbalista Jan Rajnoch (41)? A jaký je jeho názor na útočníky Slavie?

Co jste říkal na výsledek v Jablonci? Překvapilo vás, že první klopýtnutí Slavie přišlo právě na Střelnici?

"Bylo jasné, že dřív nebo později Slavia zaváhá. Proplout ligou bez ztráty kytičky skoro ani nejde. Byla to jen otázka času a došlo k tomu tenhle víkend, žádné velké překvapení to ale asi není. Po rozpačitém startu do sezony se Jablonec zvedá, jeho výkony mají vzestupnou tendenci. Naopak Slavia má za sebou těžké zápasy v Evropské lize, ten klíčový ji tam čeká hned po Jablonci. I to napovídalo tomu, že bodová ztráta může přijít. Navíc Slavia hrála v první půli prostě špatně. To Jablonec působil připravenějším dojmem. Kvalitním výkonem Slavii zápas dost znepříjemnil."

Trenér Jindřich Trpišovský udělal v sestavě hned osm změn. Zariskoval příliš?

"Nemyslím si. Když hrála v Jablonci Sparta, Brian Priske udělal osm změn taky a na výsledek to žádný vliv nemělo. Podle mě to zásadní roli nehrálo ani teď, zkrátka bylo třeba nechat některé kluky trochu odpočinout. Ti, co nastoupili místo nich, se s tím měli popasovat lépe. Znovu ale říkám, že někde Slavia zaváhat prostě musela."

Pořadí na čele FORTUNA:LIGY. Livesport

Mohlo to dopadnout jinak, kdyby Václav Jurečka proměnil penaltu. Autor 20 gólů z minulé ligové sezony se v té aktuální ale ještě netrefil… Náhoda, nebo pokles formy?

"Skoro to vypadá, že se vystřílel na konci minulého ročníku, ale ono to má samozřejmě více faktorů. Zvlášť u útočníků platí, že když se daří, padá tam jeden gól za druhým. Když ne, nespadne tam nic. Možná, že si Venca po minulé sezoně dostatečně neodpočinul, střelcem je však nadále. Věřím tomu, že až dá gól, tak všechno zlomí a začne to tam sázet jako dřív. Předpoklady pro to má."

Do slibné formy se naopak rozehrál jeho nový parťák Muhamed Tijani. Jak se vám líbí, co zatím v sešívaném dresu předvádí?

"Celkově se mi Tijani moc líbí, své kvality prokázal už v Ostravě. Když ho vidíte hrát na vlastní oči, všimnete si i věcí, které v televizi vidět až tak nejsou. Mám tím na mysli jeho obrovskou pracovitost, sílu v osobních soubojích i při hře jeden na jednoho. Navíc se mu daří střílet góly, což je samozřejmě to hlavní. Našlápnuto má dobře."

Po ztrátě Slavie se do čela FORTUNA:LIGY dostala Sparta, víc než o její výhře 3:1 nad Karvinou se však mluví o vyloučení Adama Karabce. Jak se na jeho zkrat díváte vy?

"Dlouhodobě se mluví o tom, že na to, jaký je Adam talent, se mu ve Spartě nedostává mnoho prostoru. Teď ho ale dostal a herně ho využil skvěle. Dal gól, svou aktivitou připravil několik dalších šancí. Bohužel si to ale všechno pokazil zbytečnou klukovinou, roli v tom zřejmě sehrálo i jeho mládí. Byla to hloupost a bude za ni pykat, očekávat se dá trest na více zápasů. Je to obrovská škoda, ale může si za to jen on sám."

Jak to ovlivní jeho už tak nestabilní pozici v týmu? Měl by Spartu opustit?

"Teď je otázka, jaký dostane trest. Pokud bude hodně vysoký, nemá cenu, aby narychlo šel někam hostovat, když tam stejně nebude moci hned hrát. Podle mě zůstane ve Spartě, bude se dál prát o své místo na hřišti. Alespoň nevím o tom, že by na něj teď byla nabídka z ciziny."

Adam Karabec po boku Victora Olatunjiho. @ACSparta_CZ

Možná ještě zamotanější je ale situace kolem Jana Kuchty. Co říkáte na to, že vypadl ze sestavy a jeho agent mu údajně hledá nové působiště?

"Všichni víme, že Honza je trochu svéráz, možná i proto často měnil působiště. Co se stalo teď ve Spartě, ale nemůžu nijak více hodnotit, sám o tom nic nevím. Jestli začal dělat dusno v kabině, je to samozřejmě špatně, možná mu ale všichni křivdíme. Třeba je jen zraněný a trenér Priske se rozhodl ho pošetřit, aby se dal zpátky do kupy. Pokud by v tom ale bylo něco jiného a Kuchta by dál seděl na lavičce, samozřejmě se nabízí ho prodat."

Je však Sparta na jeho odchod připravená? Notabene když v létě odešel Tomáš Čvančara…

"Není. Olatunji se mi jako adekvátní náhrada příliš nezdá, navíc stále nemá patřičně natrénováno. Ani Václav Sejk kvalit Honzy zatím nedosahuje, zdravý a usměvavý Kuchta je pro Spartu pořád nejvíc. Když se do tohoto stavu vrátí, bude to ideální řešení pro něj i pro Spartu."