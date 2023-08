Jablonec možná potřebuje jen čas. Dynamo? Nesmí dostávat tři, čtyři góly, říká Horejš

V sobotu startuje čtvrté kolo FORTUNA:LIGY a v roli vedoucího dua tabulky do něj vstoupí obě pražská "S". Není to překvapení. Stejně jako to, že se po matném rozjezdu zvedá Plzeň a že u dna zatím zůstávají mužstva Českých Budějovic a Zlína. Jak se na dosavadní průběh soutěže dívá progresivní kouč David Horejš (46)?

"Slavia i Sparta do ligy skvěle vstoupily, oba týmy potvrzují vážně velkou kvalitu. Rozhodně není náhoda, že ligu vedou právě tato dvě mužstva," poznamenal Horejš.

Stále platí, že po herní stránce jsou na tom o fous lépe sešívaní, hlavně jejich ofenzivní síla je přece jenom větší. Čistě na výsledcích to však zase tak moc vidět není. Ve čtvrtek sice nasázeli tři góly ukrajinskému Dnipru, dle jejich převahy i počtu vyložených šancí měl však výsledek (3:0) být markantnější. Na druhou stranu stále platí, že od startu ročníku ještě svěřence trenéra Jindřicha Trpišovského do úzkých nikdo nedostal.

"Pořád je začátek sezony, útočníci Slavie se do toho postupně dostanou. Důležité je, že se do zakončení derou každý zápas, že dokáží přehrát jakoukoliv obranu. Až si všechno sedne, věřím tomu, že výhry Slavie budou třeba ještě výraznější," konstatoval Horejš a pochválil rychlonohého Nizozemce Micka van Burena, který od startu ligy překvapivě patří do základní sestavy.

Mick van Buren patří mezi slávistické opory. Profimedia

"Už v minulé sezoně podával Micky velmi dobré výkony, hrál opravdu dobře. Teď to jenom potvrzuje, pro mě to žádné překvapení není. Známe se, vím, že je to skvělý útočník. Do systému Slavie se hodí," uvedl uznávaný trenér a za dosavadní hru pochválil i Spartu.

Kde se naopak zatím chválit moc nedá, to jsou mužstva Jablonce či Českých Budějovic. Tedy shodou okolností kluby, které Horejš trénoval. Jablonec vedl v minulé sezoně, po posledním kole nadstavby byl však z funkce odvolán. Na jeho pozici nastoupil Radoslav Látal.

"Nepřišel jen nový trenér, ale i spousta nových hráčů, může být otázkou času, než do sebe vše zapadne. Navíc je třeba říct, že v prvních třech kolech hrál Jablonec třikrát venku. Urval z toho jen bod, já jsem ale viděl jen ten zápas v Boleslavi. Každopádně teď čeká Jablonec Sparta, což je další strašně těžký zápas. Těžko říct, jak to půjde dál, třeba ale Jablonečtí potřebují vážně jen čas," zapřemítal Horejš.

A vyjádřil se i k Dynamu, které na bodový zisk zatím čeká. Sice hraje maximálně ofenzivní fotbal, výsledky to ale zatím nepřináší. "Nechci hodnotit, jestli je to správná cesta nebo ne. To si musí vyhodnotit jen současní trenéři, tohle není otázka pro mě. Samozřejmě ale můžete jen těžko vyhrát, když každé kolo dostanete tři nebo čtyři góly. To zkrátka nejde," poznamenal charismatický kormidelník, který na jihu Čech strávil několik plodných let.

"Dynamo pochopitelně sleduji, koneckonců jsem tam strávil významnou část trenérského života. Pevně věřím, že se zvedne, a to už třeba tenhle víkend. Zrovna doma s Plzní to však bude mít nesmírně složité," uzavřel Horejš.

Tabulka FORTUNA:LIGY