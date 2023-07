Priske teď bude na Kuchtu ostřejší, říká Podaný. Jak vidí boj o titul či záchranu?

Když Brian Priske (46) vyslal do generálky s Anderlechtem Václava Sejka (21) bylo to překvapení. A když následně řekl, že Jan Kuchta (26) nemůže spoléhat na to, co bylo v minulém ročníku FORTUNA:LIGY, nejedno obočí se zvedlo nahoru. "Myslím si, že na Kuchtu teď bude Priske mnohem ostřejší, než když na Letné jen hostoval. Bude chtít, aby pracoval ještě lépe a půjde po něm," míní bývalý ligový fotbalista Jakub Podaný před startem nové sezony.

V rozhovoru pro Livesport Zprávy rozebral bývalý hráč Jablonce nebo Dukly změny u pražských "S", v táborech, které je hodlají pronásledovat, i aspiranty na boj o záchranu.

Jaký na vás udělaly Sparta a Slavia dojem během léta?

"Slavia dokázala kádr ustálit mnohem dříve, měla posily hotové brzy, takže si myslím, že to bude její výhoda, protože noví hráči měli prostor nasát systém. To neplatí o Spartě, kde Olatunji i Gomez přišli až těsně před startem ligy. To jsou věci, které by na začátku ligy mohly být znát, protože vždy je lepší, když má trenér kádr pohromadě co nejdřív a hráči mají prostor si zvyknout."

Očekáváte v sestavách rapidní změny? Promluví do nich i nové tváře?

"Zrovna trenér Trpišovský sází na to, že hráči znají jeho pokyny a styl, mají to navnímané, takže si nemyslím, že u Slavie bychom měli čekat přehršel nových hráčů v základní sestavě. Spíš tam budou stálice z minulých sezon a postupně se k nim budou přidávat noví hráči podle toho, jak budou vypadat v tréninku. A totožné to očekávám i u Sparty."

Sparta i Slavia přivedly v létě hned několik posil. Který tábor podle vás posílil lépe?

"Každý přiváděl hráče tam, kde potřeboval. Slavia řešila typologicky vyššího hroťáka, takže přicházely varianty jako Tijani či Olatunji. Nakonec se rozhodla pro Tijaniho, což je podle mě dobré rozhodnutí."

Co vás k tomu vede?

"Tijani je hráč, který si dokáže najít míč ve vápně a udeřit, což ukazoval již v Baníku. Navíc přinese i výšku. Pro to, co Slavia hledala, tedy hráče do vápna, do zataženého bloku soupeře, je to dobrá volba. Určitě lepší než Olatunji, který je silnější v rozehře, ale tam Slavia potíže nemá."

Kdo podle vás nahradí Davida Juráska? V přípravě si tuto pozici vyzkoušel i jmenovec Matěj. Může to být řešení?

"U Matěje jsem v minulé sezoně viděl velké rozdíly, když hrál vlevo, anebo zprava přes nohu a naváděl si balon do středu hřiště. Má velmi dobré vedení míče, umí dobře zakončit či vybrat zajímavé řešení. Ale není špatné ho mít vyzkoušeného vzhledem k tomu, že je to levák. Nicméně si myslím, že na této pozici budou hrát Provod, Oscar a nebo Wallem, který je hodně univerzální a nemusela by to být špatná varianta. Podle mě s tím Slavia trochu koketuje."

Bude Sparta v nové sezoně silnější?

"Sparta v přípravných zápasech ukázala, že je schopná se v určitých momentech zápasu velmi dobře a přímočaře dostat do zakončení. Nebyly to úplně zápasy, kdy by třeba dlouhodobě drželi míč na půlce soupeře a tak nějak to obehrávali, vlastně tam byla často vidět souhra dvou tří hráčů na straně. Do toho tam byly vidět zažité věci hráčů, které vyústily třeba v zakončení. Například v zápase s Anderlechtem měli díky tomu sparťané spoustu vyložených šancí."

Takže odpověď zní ano?

"Myslím si, že Sparta bude schopná být zase hodně přímočará a bude si vytvářet šance. Je znát, že tým je spolu zase o něco déle a vytváří se tam chemie i jinde než jen třeba u Zeleného s Haraslínem."

I když odešel Tomáš Čvančara a bude se hledat jeho nástupce na pravém kraji?

"V minulé sezoně byl ofenzivní trojzubec jasně daný – Haraslín, Kuchta a Čvančara. Poslední jmenovaný odešel a dorazil Birmančevič, který je podle mě hodně podobný Haraslínovi. Sice nemá tak vytříbený driblink, ale zase u něho vidím velkou obětavost. Jakmile mu akce nevyjde, nemá problém okamžitě přepnout a jít do presinku, což je u takového hráče velmi dobrá vlastnost. Na toto místo se ale budou tlačit i další – jsou tam Karabec, Daněk či Olatunji. Rozhodně vznikne velká konkurence, který tým posune vpřed."

Generálku s Anderlechtem odehrál v základní sestavě Václav Sejk místo Jana Kuchty. Do toho trenér Brian Priske naznačoval, že Kuchta nemůže spoléhat na to, co bylo… Jak jste tento tah vnímal?

"Čtu to tak, že teď, když už je Kuchta kmenovým hráčem Sparty, tak trenér po něm může víc jít, být na něho ostřejší. Bude chtít, aby Kuchta pracoval ještě víc. Aspoň takto jsem to pochopil, protože jinak by trenér jen tak nahodile nepronesl taková slova o útočníkovi číslo jedna z minulé sezony."

Všeobecně se ví, že Kuchta umí být živočišným typem hráče na hřišti i v kabině. Zvládne podle vás větší tlak na svoji osobu ze strany trenéra i konkurence?

"Já ho vnímám jako stále útočníka číslo jedna, ale sám jsem zvědavý, zda v neděli vyběhne v základní sestavě on, protože poslední trenérova vyjádření mi moje utvrzení trochu nahlodala."

A k tomu Václav Sejk ještě před návratem do Sparty pro deník Sport pronesl, že "hrát ve Spartě 20 minut není nic pro něj a na další hostování už se mu nechce". Nebylo to na mladého hráče až moc sebevědomé?

"U nás se taková vyjádření moc nenosí, protože to na spoustu lidí působí jako projev arogance, ale myslím si, že pokud hráč má dané svoje priority, tak proč to neříct. Je to lepší, když všichni ví, jak se věci mají, než aby na sebe pak koukali skrz prsty. Navíc když hráč chodí neustále na hostování, tak se postupně dostane do kolonky hostujícího hráče, na kterého se nedá spolehnout. Pokud má Sejk takové sebevědomí, tak je to ok. Teď to ale musí prodat na hřišti."

Pojďme v tabulce dál. Za pražskými S se vydá silná trojice Plzeň, Slovácko a Baník, kde se přes léto rovněž změnilo dost věcí. Kdo bude nejblíže?

"Kvalitou kádru si myslím, že Plzeň je dál. Vidím tam potenciál a s příchodem trenéra Koubka budou hráči trochu víc na špičkách. Cítím z nich, že budou chtít znovu nastartovat vítěznou vlnu a myslím si, že jim to bude šlapat mnohem líp, než tomu bylo právě v té jarní části."

Západočechům se v minulé sezoně hodně vyčítal jejich nezáživný a defenzivní styl. Přijde změna?

"Osobně jsem zvědavý, kolik ofenzivních hráčů dokáže trenér Koubek dostat do základní sestavy, protože jich je opravdu hodně. Bavíme se o Chorém, Durosinmim, Vydrovi a Klimentovi. Pokud by měl hrát jen jeden z nich, bude to pro Plzeň škoda, protože každý z nich je svým způsobem výjimečný a dokáže střílet branky. V případě Vydry se dá bavit i o tom, že by mohl hrát jako podhrotový hráč, kde zářil v Anglii."

Co se tedy změní na plzeňské hře?

"Očekávám, že budou hrát dost pragmaticky, ale viděli jsme už třeba i v té minulé sezoně na podzim nebo i v té předminulé, že prostě Plzeň tam má ty typy hráčů, kteří jsou schopni spolu velmi dobře spolupracovat a hrát účelně. Na jaře to od nich byla velká křeč a do jisté míry i smůla."

Za Plzní bude Baník, Slovácko, nebo někdo úplně jiný?

"Slovácko je takové nemastné neslané. Nestalo se tam tolik změn, kádr je zase o rok starší. Důležité asi pro ně bylo, že podepsali Ciciliu, který tamní poměry už velmi dobře zná a přišel do známého prostředí. Do toho mají zajímavého Vechetu, takže tím vyřešili útok, kde potřebovali posílit. Podle mého budou opět útočit na čtyřku."

A co ambiciózní Baník?

"Tam je velká otázka, jak se to sladí. Příchody vypadají velmi dobře, jsou to mladí hráči či fotbalisté ze střední generace, takže se ještě mohou zpeněžit a týmu navíc dají nové jádro, na kterém se dá do budoucna stavět. Nicméně hodně záleží, jak si to všechno sedne na hřišti. Jmenovitě udělali velmi zajímavé hráče, ale záležet bude především na trenéru Hapalovi, aby to dokázal dát dohromady."

Kromě Baníku v létě hojně posilovaly další dva kluby – Mladá Boleslav a Jablonec. Vrátí se do vrchních pater ligy?

"Přišli zajímaví kluci, také jsem si říkal, že jich je tam už poměrně hodně. Skoro bych i řekl, že už se dopředu utratily bonusy z přestupu Čvančary, který ještě ani nebyl prodaný… Jablonec se vydal úplně jinou cestou, než kterou započal minulou sezonu. Myslím si, že pan Pelta vnímal, že se to prostě nebude zlepšovat. Přišel trenér Látal, který bude přece jen trochu podobnější tomu, jakým stylem v Jablonci pracoval trenér Rada, bude to více účelnější přístup. Podle mého půjdou nahoru, ale jestli je to za mě aspirant na top šestku… Po takovém řezu se musí chvíli počkat, aby se ukázalo, zda to bude fungovat, nicméně potenciál na to tam vidím."

Podobně jako v Mladé Boleslavi?

"Každý rok vypadá jako černý kůň soutěže. Mají šikovné hráče, ale téměř vždycky tam přišlo takové to hlušší období. Sám jsem zvědav, jak to bude vypadat pod trenérem Kuličem, který nemá mnoho trenérských zkušeností na nejvyšší úrovni. Nicméně tým doplnili velmi dobře. Vepředu mají Pulkraba, Jusufa, Ladru… To je velká útočná síla. A k tomu Trmal v brance."

Překvapilo vás, že skončil zrovna v Mladé Boleslavi?

"Přivádět ho na Slovácko, které už mělo Heču ze Sparty asi už nedávalo smysl. Mít v týmu takhle dva dobré brankáře s velkým platem v regionálním klubu by asi nebylo dobré. Sparta zase vsadila všechno na to, že se jí vrátí Kovář z Manchesteru… A Boleslav dlouhodobě hledá někoho, kdo vytvoří větší konkurenci pro brankáře Šedu. Vsadili na Trmala, což je brankář s velkým potenciálem a nikde není psáno, že to pro něj bude konečná stanice. Pokud se ukáže v dobrém světle, může se dostat do českého top klubu či rovnou zamířit znovu do ciziny."

Pojďme do záchranářské skupiny. Kdo se v ní bude pohybovat?

"Zlín má po minulé sezoně co odčiňovat. I ty předchozí z jeho strany nebyly moc dobré, nedělá to na mě dobrý dojem. Odešli mu zajímaví hráči, zmizel hlavní sponzor. Spíš tam vidím sestupnou tendenci. Pokud tam nebouchnou do stolu a něco rapidně nezmění, obávám se, že právě oni budou v záchranářských bojích opět namočeni."

Karviné tedy věříte?

"Někdy se stává, že má nováček vyloženě euforickou sezonu a daří se mu, ale aby to nebylo jako v případě Zbrojovky, která začala dobře a poté klesala dolů. Trochu se bojím i o Pardubice, které přišly o stopery Vlčka a Hranáče, kteří měli velký podíl na tom, jak Pardubice hrály."

A kdo tedy sestoupí přímo a kdo se namočí do baráže?

"Přímý sestup se asi odehraje mezi Karvinou a Zlínem. Pokud Pardubice nenahradí opory z minulé sezony, tak by se kolem baráže mohly také motat. Alespoň papírově to tak vypadá, ale jakmile se rozehraje liga, může být vše jinak."

Zpátky na vrchol – kdo na něm příští rok podle vás bude?

"Sparta je za mě k tomu blíž, než byla v minulé sezoně, ale i vzhledem k tomu, že slávistický kádr byl pohromadě dřív a je déle budovaný, tak je o kousek dál Slavia. I podle aktuálních soupisek na papíře vidím jako mistra Slavii."