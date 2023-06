S Gningem počítám dál, Lüftner může navázat na ikony, řekl teplický spasitel Frťala

Když Teplice přebíral, čekala ho práce s nejhorším celkem jara, který prohrával jeden zápas za druhým. Zdenko Frťala (52) naučil tým zase vyhrávat a ukázal mu správnou cestu. A nakonec spolu s hráči slavil pohodlnou záchranu ve FORTUNA:LIZE. Zkušený trenér by před další sezonou chtěl posílit obranu a vyztužit krajní pozice. Od léta mu navíc přibude zkušená posila v podobě Michaela Lüftnera (29).

"Samozřejmě jsem moc rád, že jsme se relativně brzy zachránili. Dvě kola před koncem bylo hotovo, čímž z nás všechno spadlo. Chtěl bych tímto poděkovat hráčům i celému realizačnímu týmu, jak jsme závěr ligy zvládli. Všichni odvedli obrovský kus práce. Kdybych ale v záchranu nevěřil, nikdy bych to nevzal," řekl Frťala, který před jarním povýšením do role kouče Teplic dělal v klubu šéftrenéra mládeže.

"Nabídku převzít áčko jsem předtím dostal už dvakrát, pokaždé jsem ale odmítl. Nechtěl jsem totiž mládež opustit bez toho, aniž bych v ní nejdřív přenastavil určité věci. Když však laso z áčka přišlo potřetí, věděl jsem, že odmítnout už nemůžu. Nechtěl jsem být alibista," vysvětlil bývalý skvělý zadák.

"Šel jsem do toho s jasným krátkodobým cílem, kterým bylo udržet se v soutěži. Tušil jsem, že klíč bude ležet v mentálním nastavení hráčů, že je třeba vrátit jim víru ve vlastní schopnosti. Že se povedlo to do nich dostat, je hlavně jejich zásluha. Dokázali naslouchat tomu, co jsme po nich chtěli. Věřit tomu," pochválil Frťala mužstvo.

Obranu posílí ještě Lüftnerem

Teplice pozvedl hlavně v defenzivě. Před jeho nástupem dostaly v šesti jarních zápasech hned 18 branek, za Frťalova velení jich bylo už jen 12. Duelů přitom odehrály dvakrát tolik. Navíc pouze v jednom inkasovaly více než dvakrát. "Shrnul bych to tak, že se celý tým zlepšil v zodpovědnosti. Své úkoly si kluci plnili svědomitěji než dřív. Alespoň tak to vidím já."

Už tak zkvalitněné obranné šiky dostanou ještě posilu jako hrom. Mistra české, dánské i kyperské ligy. Tedy ostříleného Michaela Lüftnera, jenž minulý ročník kompletně promarodil. Na Stínadla se vrátil už v průběhu jara, zápasovou praxi nabíral v béčku. Bojoval s nadváhou, na startu letní přípravy by měl být ale v kondici a připravený stát se hvězdou A-týmu.

"Nechci říkat, že to pro nás bude největší posila, protože dlouho nehrál. Je to ale osobnost, odchovanec teplického fotbalu. Navíc hráč s obrovskými zkušenostmi. Mám opatrnou víru, že může navázat na ikony klubu, kterými byly třeba Štěpán Vachoušek nebo Pavel Verbíř. Teď jde o to, aby tomu věřil také on," usmál se Frťala.

Otázka jménem Gning

Kouč Teplic už po sezoně přišel o Tomáše Vondráška, Aloise Hyčku či Filipa Žáka, s tím se ale počítalo. Jednou z priorit je udržet Matěje Hybše s Danielem Filou, kteří v Teplicích jen hostovali. "Moc si přeju, aby tady oba pokračovali. Věřím tomu, že to vyjde. Byť u Filouse je samozřejmě možné, že se dostane na EURO jednadvacítek v Gruzii, kde ho to vystřelí někam hodně vysoko," poznamenal Frťala.

Otázkou je, co bude s Abdallahem Gningem, podzimní kometou, jež na jaře malinko pohasla a v ofenzivě už nebyla tak nebezpečná jako dřív. "Trochu jsme pozměnili systém hry a on s tím měl zprvu možná problémy. Vnímám ho ale jako fotbalistu s vysokými individuálními schopnostmi, rozhodně má co nabídnout. Vidím tam občas nedostatky s taktickými věcmi směrem do defenzivy, jeho přístup je však v pořádku. Pokles formy může přijít, zvlášť v jeho věku má na něj právo. Samozřejmě s ním počítám dál. Tedy pokud na něj nepřijde nějaká fakt zajímavá nabídka, kterou bychom mu tu všichni přáli."

A co posily? Která místa v sestavě by potřeboval vyztužit ze všech nejvíce? "Jsou to kraje. Ať už obrany či zálohy. Myslím, že se musíme dívat hlavně tímhle směrem," uzavřel Frťala.