Šulc hattrickem řídil výhru Plzně. Koruna krále střelců? Hlavní cíl to není, říká

Plzeňský fotbalista Pavel Šulc (23) po druhém ligovém hattricku sezony i kariéry děkoval spoluhráči Tomáši Chorému (29), který mu v nastavení domácího zápasu se Slováckem přenechal za nerozhodného stavu pokutový kop. Třiadvacetiletý ofenzivní univerzál penaltu s přehledem proměnil, v závěru přidal i třetí gól a s 18 brankami se posunul do čela tabulky střelců soutěže. Západočeši v utkání 2. kola nadstavbové skupiny o titul zvítězili 4:2.

Viktoria vedla po první půli 2:1, v 70. minutě ale srovnal z penalty Marek Havlík. Klíčový okamžik duelu nastal na začátku nastaveného času, kdy za stavu 2:2 zahrál Stanislav Hofmann ve vápně rukou a sudí Jan Všetečka po poradě s videorozhodčím nařídil druhý pokutový kop v zápase. Míč si vzal obvyklý exekutor Chorý, který ho však následně podal Šulcovi.

"Chorasovi děkuju, že mi tu penaltu nechal. Sám se mě zeptal, jestli chci jít kopat. Pak už mi jen předal míč, aby mě předtím nerozptylovali protihráči," řekl na tiskové konferenci Šulc, jenž navázal na úvodní branku z 16. minuty.

Hrdina zápasu dokonal hattrick v osmé minutě nastavení. Slovácko ve snaze o vyrovnání vyslalo při závěrečné standardní situaci do vápna soupeře i gólmana Milana Heču, míč se ale odrazil do brejku Šulcovi a ten ho dovezl až do prázdné brány.

"To jsem zažil asi poprvé. Už před zahráním toho trestňáku jsem volal na (gólmana) Martina Jedličku, ať to chytne a vykopne co nejdál. Naštěstí se to odrazilo k Cheickovi (Souarému), který mi to posunul do běhu a já si už jen míč postrčil hlavou. Pak jsem teda skoro zakopl, ale naštěstí to dopadlo dobře," řekl Šulc.

O žádném exhibičním zakončení neuvažoval. "Asi bych se bál, že by mi to neuznali, kdybych skákal třeba rybičku nebo něco," podotkl s úsměvem. "Hlavně jsem to chtěl dovézt do brány, i když kluci potom říkali, že za mnou protihráči ani neběželi," dodal bývalý hráč Jablonce, Opavy nebo Českých Budějovic.

Statistiky Pavla Šulce Livesport

Šulc útočí na korunu pro krále střelců, po utkání měl dvougólový náskok na druhého v pořadí slávistu Václava Jurečku. Individuální úspěch ho láká, není ale prioritou. Posledním nejlepším střelcem ligy v dresu Viktorie se stal francouzský útočník Jean-David Beauguel v sezoně 2021/22, v níž zaznamenal 19 gólů.

"Byl bych za to hrozně šťastný, ale popravdě jsem vůbec rád, že nějaké góly dávám. Hlavní cíl to asi úplně není, ještě pořád hrajeme finále poháru, což je pro mě důležitější," připomněl očekávaný souboj třetího týmu nejvyšší soutěže s lídrem tabulky Spartou v MOL Cupu.

"Mám i štěstí, že první gól se mi odrazí na kopačku, při třetím běžím sám na prázdnou. Řekl bych, že se mi vrací práce z tréninku, kde se snažím dohrát každý míč. Všechno se snažím zakončit, dát z každé situace gól," dodal český reprezentant, který si v březnu v přípravě v Norsku odbyl debut v národním A-týmu.

