Šulc hattrickem zlomil Slovácko. Boleslav vyhrála v Ostravě a posunula se na čtvrté místo

Viktoria Plzeň v nastavení zlomila odpor Slovácka, vyhrála 4:2 a zvládla i druhý zápas v nadstavbě. Hattrickem se blýskl Pavel Šulc (23), jenž se před odpoledním derby pražských "S" posunul do čela tabulky střelců. Na čtvrté místo se po nejtěsnější výhře 1:0 v Ostravě posunula Mladá Boleslav. Jediný gól dal hned ve třetí minutě Jusúf Hilál (30).

Již ve třetí minutě přišla pro Baník studená sprcha, když Středočeši udeřili hned z prvního útočného výpadu. Obranné řady domácích se nestihly včas přeskupit, na levé straně vznikl volný prostor a toho využil Antonín Vaníček. Boleslavský křídelník se prosmýkl do vápna a našel přihrávkou Yusufa, který s přispěním teče Jiřího Bouly dopravil míč do sítě. Na druhé straně se prodral do stoprocentní příležitosti Kubala, nicméně hlavou nedokázal zacílit mezi tři tyče.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

O chvíli později prostrčil Boula balon šikovně na Šína. Ten však nechal v další jasné gólové šanci vyniknout Petra Mikulce, jenž pravačkou reflexivně vyrazil pokus ostravského talentu na roh. V nastaveném čase první půle se ze střelecké letargie pokusil procitnout Kubala, ale v pádu orazítkoval pouze brankovou konstrukci.

Po návratu ze šaten pokračovali baníkovci v dobývání boleslavské defenzivy. Šín sklepl míč na hranici vápna Ewertonovi, nicméně tomu obstřel nevyšel. O chvíli později si oba aktéři své úlohy vyměnili. Brazilská hvězda se blýskla perfektním uvolněním na pravé straně, milimetrovým centrem našla hlavu Šína, jenže tomu chybělo k úspěchu několik centimetrů. Z velké dálky chtěl nachytat vyběhnutého Mikulce Jiří Klíma, hostující brankář se ale stihl vrátit mezi tři tyče.

Vzhledem ke zpackané jarní části soutěže se nabízela otázka, zdali by Slovácku místo skupiny o titul nevyhovovaly spíše boje v play off o Konferenční ligu. Svěřenci končícího Martina Svědíka si příliš nevylepšili reputaci ani proti Spartě, kterou sice herně potrápili, ale stejně od ní inkasovali čtyři zásahy. V Plzni naopak žádná panika nevládla, a to i díky tomu, že lodivod Miroslav Koubek prodloužil s klubem smlouvu o další rok.

Viktorka rozproudila ofenzivní kolotoč po 10 minutách hry, když nejprve ránu Milana Havla vytěsnil gólman Heča na břevno a chvíli nato zneškodnil i druhý pokus plzeňského křídelníka. Po čtvrthodině hry už však kapituloval. Prvně sice ustál smělý průnik Matěje Vydry, dorážce Pavla Šulce do odkryté sítě už ale nezamezil.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

Heča kouzlil i při dalším pokusu Vydry, jehož dorážku z bezprostřední blízkosti famózně vytěsnil nad bránu. Moravané skórovali hned z první nadějné šance, když za hranicí šestnáctky vyslal přesnou technickou střelu k pravé tyči Michal Kohút. Nabuzené Slovácko se hnalo za vedoucím gólem, který však z tutové pozice před odkrytou sítí odmítl ranou do břevna Pavel Juroška. Zásah tak přišel chvíli nato na druhé straně, kde se s přispěním teče clonícího hráče prosadil Lukáš Hejda.

Po návratu z kabin se ukázal plzeňský Cheick Souaré, jenž se na levém křídle prodral přes obránce až ke střele, ta však proletěla jen do zámezí. Hosté se v 70. minutě dočkali vyrovnání, když nabídnutou penaltu proměnil ranou k pravé tyči v gól Marek Havlík. Vedení na stranu viktoriánů mohl překlopit Havel, jehož hlavičku z bezprostřední blízkosti ovšem perfektně vykryl Heča. Domácímu celku spadl vítězný zásah do klína v nastavení, kdy pokutový kop po ruce v šestnáctce proměnil Šulc. Plzeňský forvard ještě o několik sekund později dokonal hattrick zakončením do prázdné brány.