Teplice nevyužily domácí prostředí ani krátkou přesilovku, Hradec v závěru udeřil v deseti

Nezužitkovaly domácí prostředí ani krátkou přesilovku. Teplice Na Stínadlech potvrdily, že se jim v poslední době proti Hradci nedaří – prohrály podvanácté z posledních 15 vzájemných zápasů (v neděli poosmé dokonce nedaly ani gól). Votroci na severu Čech udeřili v samotném závěru zápasu poté, co hráli od 74. minuty v deseti (bez vyloučeného Štěpána Harazima). Prosadil se Matěj Koubek, který soubor trenéra Davida Horejše výrazně posunul do finále play off o EKL.

Teplický trenér Zdenko Frťala vsadil v důležitém souboji na dravé mládí, když do základní sestavy postavil hned osm hráčů narozených po roce 2000. Tato sázka mohla přinést ovoce po 10 minutách hry, kdy Roman Čerepkai prostřelil Adama Zadražila dělovkou na bližší tyč. Videorozhodčí nicméně odhalil ofsajd slovenského útočníka a branku odvolal.

Na druhé straně krátce nato tvrdě pálil Vašulín, gólman Ludha ale nadvakrát jeho pokus zneškodnil. Tempo utkání následně opadlo a zbytek prvního poločasu výraznější příležitost nenabídl.

Statistiky utkání Teplice – Hradec. Opta by Stats Perform

Severočeši sice po změně stran drželi balon na svých kopačkách častěji, do vedení se však mohli dostat Votroci. Po hodině hry domácí obraně pláchl Vašulín, jenž ale v souboji jeden na jednoho s Ludhou selhal, když ranou po zemi doprostřed nechal vyniknout včas vyběhnutého teplického gólmana. Důležitý moment celého dvojutkání přišel v 74. minutě, kdy byl po tvrdém faulu vyloučen Harazim.

Blízko využití početní převahy byli chvíli po sobě střídající Michal Bílek a kapitán Štěpán Chaloupek, kteří stříleli z dobrých pozic ve vápně, ale prostor mezi třemi tyčemi netrefili. Obrovský šok pro domácí přišel v 88. minutě. Sraženou ránu Jakuba Kučery si totiž v pokutovém území našel Koubek, jenž po necelých pěti minutách na hrací ploše rozhodl o triumfu Votroků.

