Těžce zkoušené Dynamo zmobilizovalo síly a v Ďolíčku dosáhlo na bod. Klokani znovu tápali

Bohemians nepotvrdili předzápasové prognózy a v 19. kole FORTUNA:LIGY pouze remizovali s Českými Budějovicemi 0:0. Poslední celek tabulky přijel do Prahy bez kouče Tomáše Zápotočného, jenž po středeční porážce s Hradcem Králové rezignoval. Pod vedením provizorního realizačního týmu se však hosté neměli za co stydět, jelikož zejména Jan Suchan několikrát pořádně provětral defenzivu Klokanů. Branka ale nepadla, a tak nadále platí, že Bohemians dali v domácích ligových kláních od druhé poloviny září jediný gól.

Dynamo prohrálo napříč soutěžemi osm duelů v řadě, což kromě trenéra Zápotočného odnesl také sportovní ředitel Jan Podroužek. Po dřívějším konci nejlepšího střelce Jakuba Hory a kouče Marka Nikla tak šlo o další velký personální řez v týmu Jihočechů. Ani Bohemians nezažívají nejproduktivnější období, četné množství se remíz a porážek narušilo jen pár ojedinělých těsných triumfů nad sestupovými adepty.

Outsider nečekaně zahrozil jako první, když se po hrubce Jana Vondry při rozehrávce dostal do tutovky Suchan, v ideální pozici ovšem bránu minul. Na druhé straně o sobě dával vědět především Erik Prekop, kterého v jedné z velkých příležitostí parádně vychytal navrátilec mezi tři tyče Martin Janáček. O šance v Ďolíčku rozhodně nebyla nouze.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

Záhy se totiž musel předvést proti další ráně Suchana i gólman Martin Jedlička. Poté se hra přece jen uklidnila a oba týmy začaly ukazovat, proč mají nejhorší ofenzivy soutěže. Trenéři využili přestávku ke střídáním, na trávníku se však v podstatě nic nezměnilo. Klokani se kombinací marně snažili dostat za obranu soupeře, Jihočeši se zase spoléhali na protiútoky, které ovšem většinou skončily před šestnáctkou Bohemians.

O to větším překvapením bylo, když v 70. minutě napřáhl ke střele Patrik Hellebrand a napálil míč do břevna. Poté se prohnal do vápna exbrněnský Wale Musa Alli, jemuž zamezil ve skórování až pohotový skok Jedličky. Hráči v zeleném si vytvořili jen náznaky příležitostí, jako třeba v případě závaru ve vápně a střely Adama Kadlece, kterého vychytal jistý Janáček.