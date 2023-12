V zakončení to beru víc na sebe. Reprezentace? Ta je nejvíc, říká Šulc o případné nominaci

Pavel Šulc (22) pomohl Viktorii dvěma góly k vítězství 3:1 v Mladé Boleslavi v dohrávce 6. ligového kola a sedmi brankami stanovil své kariérní maximum v jedné sezoně nejvyšší soutěže. Plzeňský ofenzivní univerzál na tiskové konferenci připustil, že si v zakončení věří více než v minulosti, kdy hodně šancí zahazoval.

"Už v minulé sezoně (během hostování v Jablonci) jsem dal pět gólů z pozice halfbeka, teď mě zase posunuli zpátky na střed. Věřím si v zakončeních, snažím se to brát už i více na sebe. Jsem za to hrozně šťastný a doufám, že to tak bude pokračovat," řekl Šulc.

V tabulce ligových střelců dotáhl druhého sparťana Lukáše Haraslín, vedoucí Lukáš Juliš z Olomouce se v sezoně trefil osmkrát. "Jsem za to rád, ale nějak na to nekoukám. Je důležité, že jsme dnes získali tři body a po delší době se nám povedlo vyhrát v lize," uvedl Šulc, který v aktuálním ročníku zaznamenal už 11 soutěžních branek.

V Mladé Boleslavi, kde většinu zápasu sněžilo, otevřel skóre v páté minutě. Krátce po změně stran rovněž střelou zblízka zaznamenal vítězný gól. Plzeňský záložník či útočník ocenil kvalitu hrací plochy, kterou před oběma poločasy upravoval traktor s pluhem. "Tráva byla skvěle připravená, fakt respekt. Netrhalo se to. Sice tam byl sníh a balon se zastavoval, ale to nikdo neovlivní," podotkl Šulc.

Jeho celek kvůli hustému sněžení a nezpůsobilé hrací ploše neabsolvoval nedělní utkání v Ostravě, které bylo stejně jako většina zápasů víkendového 17. kola odloženo. Šulc delší pauzu po čtvrtečním duelu skupiny Evropské konferenční ligy s kosovským Ballkani ocenil. "Samozřejmě jsme hrát chtěli, ale program máme náročný. A to, že jsme měli týden do zápasu, nám určitě pomohlo k dobití baterek," uvedl rodák z Karlových Varů, jehož tým se v neúplné ligové tabulce posunul na třetí místo.

Plzeň se vrátila na třetí místo FORTUNA:LIGY. Livesport

Plzeňský trenér Miroslav Koubek na tiskové konferenci Šulce ocenil. "Velice si ho vážím. Bylo by dobré se nad ním zamyslet třeba i v jiných sférách," naznačil nepřímo Koubek, že by ofenzivní univerzál mohl dostat šanci i v reprezentaci.

Bývalý člen národního týmu do 21 let za české A-mužstvo ještě nenastoupil. "Reprezentace je asi to největší, co může fotbalista dosáhnout z osobního hlediska. Pokud neberu ty velké mety. Ale nějak o tom nepřemýšlím. Buď dostanu nominaci, nebo ji nedostanu a svět se nezboří," dodal Šulc.