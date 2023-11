Plzeň je v EKL stoprocentní, hladký průchod skupinou neovlivnily ani změny v sestavě

Viktoria Plzeň zůstala i po pátém utkání skupinové fáze Konferenční ligy bez ztráty kytičky, když zvítězila nad FC Ballkani 1:0. Ačkoliv Západočeši nechali na stadionu v Tiraně odpočívat hned několik členů základní sestavy a do hry nasadili tři teprve 18leté hráče, působili po většinu střetnutí aktivněji. To nakonec vedlo k vítězné trefě střídajícího Pavla Šulce (22) z 81. minuty. Kosované tak ve vyrovnané skupině C pohrdli šancí posunout se před posledními duely na druhé postupové místo.

Plzeň musela pět dnů před odletem z Česka řešit nečekanou nepříjemnost. Trávník na stadionu v Prištině totiž přestal vlivem velké vytíženosti i častých dešťů splňovat minimální parametry pro Konferenční ligu, a tak UEFA rozhodla o přeložení duelu do albánské Tirany. Západočeši si však na této situaci mohli najít i něco pozitivního, protože když naposledy zavítali do Kosova, zápas proti tamní Dritě poznamenaly kromě hrozivého stavu hrací plochy i výpadky osvětlení.

Ballkani vstoupilo do utkání proti jasnému lídrovi skupiny bez ostychu a mohlo jít už po 10 minutách hry do vedení. Edvin Kuc hlavičkou sice přeloboval gólmana Viktora Baiera, toho však na brankové čáře skvěle zastoupil Robin Hranáč. Plzeňský celek se dostal do první zajímavé příležitosti až uprostřed poločasu, Jan Kliment ovšem zamířil z voleje jen doprostřed brány, kde stál připravený Enea Kolici. Klimentovi se nepodařilo otevřít skóre ani krátce před pauzou, kdy z bezprostřední blízkosti poslal míč z dorážky těsně vedle levé tyče.

Statistiky utkání. Livesport

Po poločasové pauze vyslal nepříjemnou střelu z dálky Lukáš Kalvach, brankář Kolici však tvrdou ránu vytěsnil. Chybu kosovské defenzivy mohl po hodině hry potrestat Jan Sýkora, jeho razantní pokus na bližší tyč však zvládl albánský gólman odrazit na roh. Nedynamický průběh druhé půle tak rozsekl až střídající Šulc, jenž skóroval hlavičkou po rohovém kopu.

Suverénní plzeňská jízda skupinou se na Balkáně nezastavila, jelikož kosovský celek nedosáhl ani na bod. Oba celky zakončí podzimní část pohárů 14. prosince. Ballkani zamíří do Záhřebu, Plzeň přivítá Astanu.