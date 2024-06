Vedení Budějovic se ohradilo proti Kladrubského výrokům: Informace se nezakládají na pravdě

Českobudějovický fotbalový klub se v prohlášení na webu ohradil proti slovům asistenta trenéra Jiřího Kladrubského (38), podle něhož vedení dluží hráčům výplaty. Bývalý obránce to řekl po nedělní remíze 1:1 v baráži na hřišti Táborska, po které se Dynamo udrželo v nejvyšší soutěži.

"Klub se zásadně vyhrazuje proti informacím, které byly řečeny na tiskové konferenci po utkání Táborsko – Dynamo České Budějovice z úst asistenta trenéra Jiřího Kladrubského. Informace, které byly Jiřím Kladrubským prezentovány, se nezakládají na pravdě. Výplaty k dnešnímu dni (tj. 3. 6. 2024) jsou v prodlení dvou dnů, jiné závazky klub vůči hráčům nemá. Asistent trenéra navíc k podávání těchto informací nebyl oprávněn a porušil své pracovní povinnosti a smlouvu. Klub také zváží další působení Jiřího Kladrubského v klubu," stojí v prohlášení.

Kladrubský, který dovedl Dynamo k záchraně společně s Jiřím Lerchem, zkritizoval vedení po odvetě baráže, v níž Dynamo udrželo náskok 2:1 po čtvrtečním domácím úvodním duelu. "Dnes je 2. června a my prostě nemáme výplaty. A je mi úplně jedno, jestli mě vyhodí kvůli tomu, že jsem to řekl," uvedl Kladrubský.

"Co bude dál? Já se ptám teď konkrétně majitele. Končí nám osm lidí, za dva týdny začínáme (letní přípravu) a my nemáme ani jednoho hráče. Ptám se přes média přímo majitele, protože v kabině byl. Ty otázky padly, ale on na ně neodpověděl. Mně na tom klubu záleží, proto prostě chci vědět, co bude dál s Dynamem," řekl bývalý hráč Sparty s dvěma starty za českou reprezentaci.

V Českých Budějovicích po vypršení smlouvy nebude pokračovat obránce Martin Králik, záložník Patrik Hellebrand přestupuje do Polska. Hostování končí obráncům Mateji Madleňákovi a Florentu Poulolovi a záložníkům Musovi Allimu a Michalu Hubínkovi. Zájem z jiných klubů je i o další hráče.