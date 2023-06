Vrba po úspěšné záchranářské misi: Nikdo nám nevěřil, ale celý Zlín se semkl

ČTK

Podle trenéra Pavla Vrby (59) v průběhu sezony už zřejmě nikdo nevěřil, že se Zlín může udržet v nejvyšší soutěži. O to větší radost a satisfakci bývalý kouč národního týmu cítil, když se celý klub semkl, v nadstavbě odvrátil hrozbu přímého sestupu a v baráži si poradil s druholigovým Vyškovem. Vrba si rýpl i do některých novinářů, podle kterých je na trénování už příliš starý.

Zlín ve čtvrtek doma udolal Vyškov 1:0 a v nedělní odvetě baráže v Drnovicích s druhým týmem druhé ligy uhrál bezbrankovou remízu. "Doufám, že to v příštím roce nebudou takové nervy jako letos. Už jsme byli v situaci, že nám asi nikdo nevěřil, že se můžeme zachránit. Nám se to podařilo a o to víc si toho vážím. Semknul se celý klub, což se vyplatilo. Ať už v závěrečné skupině, kde jsme uhráli hodně bodů, tak i v baráži s Vyškovem," řekl Vrba na tiskové konferenci.

Zlín převzal po podzimu na předposledním místě tabulky. Po základní části Ševci klesli dokonce na poslední pozici. "Když jsem přišel do Zlína, možná záchraně věřilo deset procent lidí v klubu a ve městě. Postupnými kroky se nám podařilo, že tomu najednou v závěru věřili všichni. Nejdůležitější bylo přesvědčit lidi kolem i fanoušky, že nám to není jedno a že chceme příští sezonu hrát ve Zlíně ligu s nejlepšími mužstvy z Česka. I kvalita šla každým zápasem nebo měsícem výš a výš."

"Věřím, že tohle je impuls i pro příští sezonu. Hráči, funkcionáři i fanoušci by se měli přesvědčit o tom, že to jde. Nebudu tvrdit, že můžeme konkurovat Slavii, Spartě nebo Plzni, to asi těžko. Na druhou stranu si nemyslím, že bychom měli bojovat o záchranu, mohli bychom být třeba v klidné střední části tabulky," doplnil Vrba, jenž v moravském klubu plánuje pokračovat. "Zatím jsem se s nikým nebavil, že bych měl ze Zlína odejít," podotkl trojnásobný mistr české ligy s Plzní.

Oba barážové zápasy navzdory teplému počasí odkoučoval ve svetru. V žertu zmínil, že si možná koupí vestu. "V Čechách jsem měl úlety, že jsem třeba chodil delší dobu v obleku, i když v květnu jsem se potil skoro ve 40 stupních. Tímto způsobem mužstvu ukazuju, že mu věřím. Možná to k tomu patří."

Zlínští se v Drnovicích mohli opřít o podporu fanoušků. @footballzlin

Bývalý kouč Sparty, Ostravy, Žiliny, Machačkaly nebo Ludogorce Razgrad si také rýpl do novinářů. "Už jsem před důchodem, podle některých bych už vlastně neměl ani trénovat. Četl jsem v médiích, že někteří si pokládali otázku, jak je možné, že ještě trénuji v mém věku. Asi jsem klidnější (při oslavách) tím, že brzy mohu zajít na úřad sociálního zabezpečení a zažádat o důchod," prohlásil sarkasticky Vrba.

Po zápase předvedl svůj typický vítězný kotoul, kterým se proslavil v Plzni. "Chtěl jsem jenom všechny přesvědčit, že to ještě umím. Už jsem to dlouho nedělal. Ani nebyla nálada na to, abych někde takový kotoul dělal. Dnes jsem tu náladu měl, tak jsem ukázal, že i když jsem starý, tak ještě některé věci umím," dodal přerovský rodák se smíchem.