Pardubice rozhodly o barážové výhře ve druhém poločase, hubené vítězství bere i Zlín

Livesport

Baráž o FORTUNA:LIGU odstartovali výhrou 1:0 nad Vyškovem fotbalisté Zlína, kteří zároveň neprohráli počtvrté v řadě. Odveta se hraje v neděli na půdě druholigového soupeře. Ještě o kousek lépe jsou na tom Pardubice, ty přehrály Příbram na jejím hřišti 2:0. Příbram padla po pěti zápasech, odveta je na programu také v neděli.

Zlín se dostal do první šance už v 7. minutě. Mladý Tom Slončík se po sympatické individuální akci dostal až před gólmana hostů, nakonec však branku těsně přestřelil. Postupem času se do hry začali dostávat i hráči v bílých dresech. To vyústilo ve střelu kapitána Němečka, kterou ale zlikvidoval u levé tyče Dostál. Ve 27. minutě měl dosud největší příležitost utkání Bienvenue Kanakimana, s míčem se ovšem dostal do příliš velkého úhlu a trefil pouze tyč.

Na druhé straně mohl o pár okamžiků později rozjásat domácí publikum aktivní Slončík, jeho pokus mířící do odkryté brány ale na poslední chvíli zastavil perfektním skluzem Jaromír Srubek. Kanakimana měl gól na kopačce i ve 37. minutě, Rudolf Reiter mu však radost včasným blokem pokazil.

Statistiky utkání. Livesport

Po změně stran byli aktivnější hosté, s čímž logicky nebyl spokojen trenér Vrba, a tak v 55. minutě provedl hned trojité střídání. Ševcům změny pomohly k větší kontrole střetnutí a nakonec i k první vstřelené brance. V obraně Vyškova zaváhal Němeček, kterému uzmul míč Antonín Fantiš. Balon poté přes Roberta Hrubého doputoval až na pravou stranu k Dramému a novic na trávníku se střelou k pravé tyči nemýlil.

Bílí mohli ihned po inkasovaném gólu srovnat, střídajícího Ondřeje Vintra ale fantasticky vychytal Dostál. Na obou stranách bylo do konce duelu ještě pár slibných šancí, žádná z nich ovšem brankou neskončila.

Pardubičtí přijeli do Příbrami s jasným plánem založeným na držení míče, první tutovku ale vydoloval v šesté minutě tým z hornického města. Odvrácený dlouhý balon se na hranici vápna dostal k Jakubovi Zeronikovi, jenž z otočky napálil tyč a následně se míč málem odrazil od gólmana do brány. Po chvíli přišla velká šance i na druhé straně, progresivní souhra Michala Hlavatého a Bartosze Pikula ale vyústila pouze v nedůraznou placírku prvního jmenovaného na bližší tyč.

I přes důležitost utkání byla k vidění odvážná hra bohatá na příležitosti, obzvlášť snaživé Pardubice musel bezgólový stav mrzet. Proti chodu hry však ve 36. minutě znovu trefili tyč domácí, tentokrát Václav Dudl nenápadným, nikým tečovaným centrem z přímého kopu.

Statistiky hráčů. Livesport

Kýžené branky se úctyhodný počet cestujících fanoušků z města perníku dočkal hned po výměně stran. Sychra završil dorážkou útočné snažení červenobílých a v posledních třech utkáních se gólem či asistencí podílel na stejném množství branek. Po hodině hry pojistil vedení hostů Janošek z penalty, kterou pro tým vybojoval Pavel Černý.

Středočeši hledali cestu zpět do utkání skrze centry do vápna a dlouhé auty, obraně červenobílých ale stupňujícím nátlakem způsobili výraznější komplikace pouze jedinkrát. Hlavičkujícího Emmanuela Antwiho však skvěle vychytal Jakub Markovič, jenž mezi třemi tyčemi zaskakoval za zraněného Florina Nitu.