Žambůrek si poprvé vyzkouší českou ligu, z Viborgu ho získal na hostování Liberec

Fotbalisty Liberce posílil záložník Jan Žambůrek (22). Bývalý kapitán reprezentace do 21 let zamířil do severočeského prvoligového klubu na hostování do konce sezony z dánského Viborgu. Slovan o tom informoval na svých internetových stránkách.

Žambůrek v minulé sezoně zápolil se zraněním. Stihl se ale vyléčit do červnového mistrovství Evropy jednadvacítek, kde coby člen základní sestavy zasáhl do všech tří zápasů českého týmu ve skupině. V úvodu této sezony nepatřil ve Viborgu do zahajovací jedenáctky, a tak zvolil hostování v aktuálně osmém celku české ligy.

"Všechno se seběhlo strašně rychle. Včera se hostování domluvilo, šel jsem si rychle zabalit a dnes ráno už letěl," poznamenal Žambůrek, který má ve Viborgu smlouvu do 30. června 2025.

Českou ligu okusí poprvé v kariéře. Ještě v mládežnické kategorii přestoupil z pražské Slavie do tehdy druholigového Brentfordu, poté hostoval v jiném anglickém klubu Shrewsbury. V Liberci by měl pomoci při aktuální velké marodce mezi středními záložníky. "Jednoduché to určitě nebude. Jsem ale natěšený a rád za příležitost hrát ve Slovanu. Budu se snažit klubu co nejvíce pomoci," prohlásil Žambůrek.