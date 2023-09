Chelsea se podařilo získat velký talent Manchesteru City, Palmer přestoupil za 40 milionů liber

Londýnský celek už poněkolikáté vytáhl pořádný balík peněz za novou posilu. Cole Palmer (21) se stěhuje do Londýna z Manchesteru City za 40 milionů liber (1,1 miliardy korun), dalších 2,5 milionů liber může poputovat ve formě bonusů. Ofenzivní záložník a odchovanec The Citizens podepsal v hlavní anglické metropoli na sedm let, prodloužení smlouvy o další rok je možné na základě opce.

V Premier League odehrál Palmer zatím pouze 19 zápasů, celkově si každopádně za áčkový výběr manchesterského klubu zapsal 41 startů a vsítil dohromady 6 branek. "Jsem nadšený, že už můžu začít. Byl to skvělý pocit podepsat právě zde," řekl Angličan. "Připojil jsem se k týmu Chelsea, protože zdejší projekt vypadá velmi dobře. Pokusím se ukázat svůj talent."

Asi svou nejslavnější branku v dosavadní kariéře zaznamenal v Anglickém poháru ze začátku srpna, kdy v Anglickém superpoháru proti Arsenalu otevřel skóre utkání. Nakonec ovšem Manchester City v boji o cennou trofej padl po penaltách. "Cole už má zkušenosti, je vítězem Premier League i Ligy mistrů. Náš útok bude nyní kvalitnější i všestrannější," uvedli ve svém prohlášení Laurence Stewart a Paul Winstanley, sportovní ředitelé Chelsea.