Zlínská série pod novým koučem je u konce. Oslavy Sparty řídil dvougólový Birmančevič

Sparta porazila v 16. kole Fortuna ligy Zlín 2:0 a vítězně oslavila 130. výročí založení klubu. Utkání, jemuž předcházely ceremonie i ohňostroj pod vedením domácích kotelníků, gólově odšpuntoval ve třetí minutě Veljko Birmančevič, jenž těžil z asistence reprezentačního hříšníka Jana Kuchty. Ten poté zahodil spoustu příležitostí pro vytvoření komfortního náskoku, klid na duši tak před poločasovým hvizdem dodal Pražanům druhou trefou v duelu 25letý Srb. Moravský celek sice poprvé pod novým koučem prohrál, ani na hřišti prvního týmu tabulky ovšem nezanechal špatný dojem.

Ševci dokázali na pražské Letné zvítězit jen v roce 2002, kdy v jejich týmu působil jako hráč současný trenér Bronislav Červenka. Tehdy luhačovický rodák nedostal příležitost do zápasu zasáhnout, o 21 let později proto chtěl zpoza autové lajny alespoň svými pokyny přispět k vytouženému překvapení. Sparta ovšem disponovala obrovskou silou a s fanoušky v zádech si měla v roli jasného favorita upevnit první pozici.

Předpokládaný scénář se začal naplňovat už ve třetí minutě, kdy po sérii vyhraných soubojů dostali sparťané za zlínskou obranu Birmančeviče, jenž křižnou ranou otevřel skóre. Brzká trefa motivovala domácí k dalším ofenzivním snahám. Velkou šanci zahodil Kuchta, který po výborném pasu Tomáše Wiesnera netrefil bránu. Ve 22. minutě poprvé zasahoval Stanislav Dostál, na nějž při obranném zákroku poslal nebezpečný míč Selmir Pidro. Hned nato byl opět vidět Kuchta, únik ale znovu zakončil mimo. Bývalý slávista se ocitl blízko gólu i po odehrané půlhodině, Dostál ovšem vykopl jeho pokus a brilantním zákrokem si na čáře poradil i s dorážkou Wiesnera. Tlak Pražanů přinesl ovoce až před odchodem do šaten, kdy se po střele Lukáše Haraslína podruhé v duelu prosadil Birmančevič.

Ve druhé půli to zaplněnými ochozy pořádně zahučelo v 52. minutě, kdy zpoza vápna orazítkoval břevno Lukáš Sadílek. Chvíli nato se poprvé do dobré šance probojovali i Ševci. Po centru z levého kraje ale hlavičkoval Antonín Fantiš pouze do místa, kde byl připravený domácí gólman. Zlín měl v nejklidnější pasáži duelu další náznaky příležitostí. Vukadin Vukadinovič nejprve přehlížel volného Toma Slončíka a šanci zazdil. Poté Srb těžil z práce 18letého talenta a vyzval k zakončení Youbu Dramého, který ale zamířil vedle levé tyče. Pražané mohli v závěru navýšit vedení po slalomu Adama Karabce, jenže Wiesner po jeho přihrávce napálil pouze břevno.

Sparta nezaváhala a připsala si 13. výhru v ročníku. Další duel ji čeká 3. prosince v Pardubicích, Zlín ve stejný den hostí Slavii.

