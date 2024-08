Baník v závěru přišel o remízu proti favorizované Kodani, domů ale veze nadějný výsledek

Baník šel do dvojzápasu 3. předkola Konferenční ligy proti Kodani v roli outsidera. Úvodní zápas v hlavním městě Dánska začal podle předpokladů, Kodaň byla aktivnější, nicméně Ostravané se celý zápas prezentovali poctivým výkonem a doufali v udržení bezbrankového stavu. Plány jim až v nastavení druhého poločasu pokazil střídající útočník Victor Froholdt (18), který přisoudil Kodani hubenou výhru.

Začátek utkání patřil dle předpokladů spíše domácím. Ti poprvé více zahrozili už v sedmé minutě, kdy však Elias Achouri pálil z voleje vysoko nad. O 10 minut později přežil Baník velkou šanci – Orri Óskarsson se ve vápně zbavil dvou obránců, ale na brankáře Jakuba Markoviče si nepřišel.

Ostravané také mohli litovat zahozené tutovky. V protiútoku vedl do otevřené obrany míč Ewerton, který ho předložil na pravou stranu Matěji Šínovi. Tomu ale balon při zakončení sjel z nohy, a tak ani netrefil bránu a nevěřícně schoval hlavu do dlaní. Zbytek poločasu se nesl spíše v rytmu kodaňské kombinace, jež však nebyla nijak nápaditá a domácí měli v některých chvílích velké problémy s agresivním napadáním Ostravy. I proto skončil první poločas bez branek.

Statistiky utkání. Livesport

Druhá polovina začala velkým tlakem Kodaně, která zařadila na vyšší rychlostní stupeň. Domácí byli velmi blízko vstřelené brance, nicméně Lukasi Leragerovi sjel na úrovni penalty míč po noze, načež se odrazil k Mohamedu Elyounoussimu, jeho hlavička šla ale nad.

Baník se z tlaku snažil dostávat zejména protiútoky. Ten nejnebezpečnější předvedl v 58. minutě, kdy Ewerton vedl míč od poloviny hřiště až do šestnáctky, jeho střelu po zemi však gólman Nathan Trott vyrazil. Dorážka Tomáše Riga z hranice vápna pak letěla jen vysoko nad.

Do konce utkání byla Kodaň i nadále aktivnější, ale Baník velmi pozorně bránil, nicméně nakonec to nestačilo. Froholdt si totiž v 91. minutě našel křižnou přihrávku, která prošla malým vápnem, a neměl problém zakončit do prázdné brány.

I přes ne úplně zaplněný stadion byla atmosféra v Kodani bouřlivá. Vojtěch Bruk

Kodaň tak nakonec přece jen zužitkovala tlak a do odvety, která se příští týden odehraje v Ostravě, půjde s náskokem jedné branky.