Slavia se vydává na trnitou cestu vedoucí do Ligy mistrů, v Edenu vyzve Royale Union

Slavia večer vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů, v níž bude usilovat o celkově třetí postup do hlavní fáze soutěže. Pražané v úvodním utkání 3. předkola před vyprodaným Edenem přivítají belgický Royale Union Saint-Gilloise a pokusí se vytvořit si náskok do venkovní odvety v příštím týdnu. Souboj vicemistrů svých zemí nemá vyloženého favorita, oba soupeři drží od dubna dlouhou sérii bez porážky.

Slavia si dosud zahrála hlavní fázi Ligy mistrů v letech 2007 a 2019. Díky příznivému vývoji v závěru minulé sezony vstoupí do kvalifikace až ve 3. předkole a na cestě do základní části potřebuje zdolat dva soupeře. A ne slabé. Pokud by vyřadila Royale Union, v závěrečném play off by narazila na lepšího z dvojice Lille – Fenerbahce. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského mají jistotu minimálně hlavní fáze Evropské ligy, kam by rovnou přešli v případě, že by se Saint-Gilloise vypadli.

Pražané v posledním vzájemném duelu s belgickým soupeřem v pohárech v roce 2019 vyřadili Genk po domácí remíze 0:0 a venkovní výhře 4:1. Doma ale belgické týmy třikrát po sobě neporazili a navíc proti nim neskórovali. Union dosud v soutěžích UEFA na český celek nenarazil.

"Moc lidí si asi úplně nevybaví, co je to za tým. Ten klub třeba nemá takové jméno, ale je tam velká kvalita. Třikrát za sebou vyhrál základní část belgické ligy a po půlení bodů v nadstavbě o titul vždy nešťastně přišel. Je to tým, který před třemi lety postoupil do belgické ligy a hraje na špičce. Ale je to prostě kvalifikace Ligy mistrů a musíte počítat, že narazíte na kvalitní tým," podotkl Trpišovský.

Royale Union v roce 2021 po dlouhých letech postoupil do belgické ligy a ihned se zařadil do její špičky. V uplynulé sezoně až v nadstavbě ztratil první místo po základní části, navíc vyhrál domácí pohár.

Unionu se daří i v soutěžích UEFA. V předminulém ročníku došel do čtvrtfinále Evropské ligy, v minulé sezoně ve skupině dokázal doma porazit i Liverpool a zahrál si osmifinále Konferenční ligy. O hlavní fázi Ligy mistrů bude bojovat podruhé, předloni v kvalifikaci neuspěl proti Glasgow Rangers.

Livesport Daily #317: Třetí předkola UEFA Livesport

"Je tam nový trenér (Sébastien Pocognoli), bývalý hráč. Je to tým, který hraje neskutečně přímočaře, všichni hráči základní sestavy jsou extrémně rychlí, hlavně do ofenzivy," prohlásil Trpišovský.

Oba soupeři shodou okolností od dubna nepoznali hořkost porážky. Slavia v pátek v generálce zvítězila v Liberci 1:0, ani ve třetím ligovém kole neinkasovala a v součtu s letní přípravou neprohrála 15 utkání po sobě. Union nenašel přemožitele dokonce v posledních 16 zápasech. Na kvalifikaci se naladil vítězstvím 3:1 v Jupiler Pro League nad Beerschotem, zkraje sezony navíc ovládl Superpohár a získal trofej.

"Může to být ofenzivní fotbal, na druhou stranu utkání kvalifikace bývají opatrnější, svázanější. Směrem dopředu jsou extrémně silní, do defenzivy třeba nějaká okénka jsou. Hlavně si myslím, že to budou velké běžecké závody," doplnil Trpišovský, jehož svěřenci v minulé sezoně došli do osmifinále Evropské ligy, kde vypadli s AC Milán.

V odvetném utkání doma byl vyloučen jeden z kapitánů Tomáš Holeš a kvůli trestu za červenou kartu bude ve středu chybět. Další stopeři Tomáš Vlček a Štěpán Chaloupek jsou zraněni a stejně jako gólman Jindřich Staněk a krajní beci Ondřej Zmrzlý a Michal Tomič nefigurují na soupisce pro 3. předkolo.

Trpišovský zřejmě bude postrádat i pravého beka Davida Douděru, který už v Liberci chyběl z osobních důvodů. "Popravdě řeknu, že v tuhle chvíli nevím. David má specifickou situaci. Spíš si myslím, že je to hodně nepravděpodobné (že bude). Zatím se připravujeme bez něj a uvidíme, jestli se to v nejbližších hodinách nezmění," uvedl v úterý odpoledne na tiskové konferenci Trpišovský.