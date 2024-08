Olatunji slibuje do odvety koncentraci. Soupeř není lepší, než jsme čekali, myslí si

Útočník Victor Olatunji (24) je spokojený, jak se mu podařilo vstoupit do nové sezony. Gólem zajistil Spartě v úvodním domácím utkání 3. předkola Ligy mistrů remízu 1:1 s rumunským FCSB. Nigerijský střelec věří, že jeho trefa přispěje k postupu a slibuje, že do odvety půjde český šampion s plnou koncentrací.

Novou sezonu zahájil ve znamení dvojek. Dvakrát se trefil v letní přípravě, dvě branky zaznamenal v české lize a dva góly už má také v předkolech Ligy mistrů. "Jsem rád, že mi začátek sezony vyšel. Je to pro mě velký a důležitý první krok," řekl rodák ze Sokota na tiskové konferenci.

Na hřiště přitom chodí většinou jako náhradník, přednost na hrotu útoku dostává český reprezentant Jan Kuchta. V úterý Olatunji skóroval šest minut poté, co Kuchtu vystřídal, trefil se hlavou po Birmančevičově rohovém kopu. "Atmosféra byla vynikající, fanoušci také skvělí. Bez nich bychom nebyli tam, kde jsme. Můj gól byl velmi důležitý, jsem rád, že jsem jím týmu pomohl," uvedl.

Roli žolíka zvládá. "Když jsem šel na hřiště, nebyl jsem vůbec nervózní. Je to můj job, jsem profesionál. Bral jsem to jako každý zápas," ujistil bývalý hráč Liberce.

Dočkal se pochvaly od trenéra Larse Friise. "Jsem velmi šťastný za střídání. Máme velký tým a silný kádr, když počáteční sestavě dojde energie, je dobré, že můžeme střídat a nasadit další hráče. Právě Victor dnes ukázal, co dokáže. V poslední době se mnohem lépe připravuje a trénuje, proto také vytváří šance pro tým a dal už několik gólů," zhodnotil dánský kouč.

Rumunský soupeř si odvezl do domácí odvety velmi nadějný výsledek. "Neřekl bych, že je soupeř lepší, než jsme čekali. Je to velmi dobrý tým, ale my jsme také dobří," soudí Olatunji.

Olatunji má v úvodu sezony střeleckou formu. Livesport

V nastavení skóroval ještě Kaan Kairinen, kvůli faulu Martina Vitíka však gól po intervenci videorozhodčího neplatil. "Upřímně, video jsem ještě neviděl, takže nedokážu situaci okomentovat," pokrčil africký útočník rameny.

Závěr utkání se zdál být nervózní, což by se mohlo přenést do odvety. "Nemyslím si, že bychom byli nervózní. Stále jsme byli koncentrovaní na zápas, a tak to bude i v Bukurešti," ujistil Nigerijec. Po zápase si podal ruku s Eliasem Charalambusem, kyperským trenérem FCSB. "Známe se z Kypru, kde jsem chvíli hrál," připomněl hráč, který do české ligy zamířil z AEK Larnaka.