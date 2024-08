Boleslav se pokusí na litevské umělé trávě potvrdit postup. Nesmíme to podcenit, ví Holoubek

Fotbalisté Mladé Boleslavi ve čtvrtek nastoupí ve Vilniusu k odvetě 2. předkola Konferenční ligy proti Transinvestu. Středočeši budou chtít proti předposlednímu týmu litevské ligy potvrdit domácí vítězství 2:0 a postup do další fáze soutěže. Zápas na LFF stadionas na umělé trávě budou rozhodovat skotští sudí v čele s hlavním Matthewem MacDermidem.

Mladoboleslavští před týdnem porazili doma Transinvest 2:0 díky trefám Tomáše Ladry a Vasila Kušeje z prvního poločasu. "Chyběl tomu třetí, případně čtvrtý gól, to je jediná kaňka. Vyšší výhra by byla samozřejmě hezčí, na druhou stranu by nás to mohlo uspokojit. To teď určitě nenastane," uvedl kouč David Holoubek.

Transinvest bojuje v domácí soutěži o udržení, o víkendu nehrál. Klub, který založila teprve před třemi lety přepravní společnost Transekspedicija, sídlí ve vesnici Galine severně od Vilniusu a nemá stadion splňující podmínky UEFA. Duel se tak odehraje v litevském hlavním městě na LFF stadionas s kapacitou 5000 míst.

"Bude se hrát na umělé trávě, navíc soupeř není tak čitelný. Vedeme 2:0, ale pořád jsme jen v poločase," upozornil Holoubek. "Na umělce to bude složitější, nesmíme to podcenit, to by byla strašná škoda. Určitě to nebude jen výlet, chceme nastřílet co nejvíce gólů a připsat nějaké body do koeficientu. A také se odvděčit lidem, kteří tam za námi přijedou," přidal Daniel Mareček.

Právě šestadvacetiletý záložník prvním hattrickem v české lize zařídil Mladé Boleslavi nedělní domácí vítězství 3:0 nad Slováckem. Jeho tým je i v odvetě proti Transinvestu velkým favoritem a má blízko k postupu do 3. předkola, ve kterém by narazil na lepšího z dvojice Hapoel Beer Ševa - Černo More Varna. Úvodní souboj skončil bez branek.

"Doufám, že postoupíme bez problémů, ale ještě nejsme v dalším kole. Jedeme tam s pokorou a na dalšího soupeře se budeme případně soustředit až potom," dodal Mareček.

Do odvety proti vítězi Litevského poháru nezasáhne kapitán Marek Matějovský, jenž se před týdnem ve věku 42 let, sedm měsíců a pět dní stal nejstarším českým fotbalistou v evropských pohárech. Zkušený špílmachr si v utkání poranil koleno a podle Holoubka bude mimo hru zhruba měsíc.

Mladá Boleslav je v pohárech po pěti letech. Sedmkrát za sebou neprošla přes předkolo Evropské ligy, skupinu si zahrála pouze v sezonách 2006/07 a 2007/08 v někdejším Poháru UEFA.