Hrozně si toho cením, konečně jsem to prolomil, řekl Kušej, který skóroval poprvé od listopadu

Útočník Mladé Boleslavi Vasil Kušej (24) byl po triumfu 2:0 v úvodním předkole Konferenční ligy proti litevskému Transinvestu rád nejen za náskok do venkovní odvety, ale i za prolomení více než devítiměsíčního čekání na soutěžní gól. Řekl to na pozápasové tiskové konferenci. Ofenzivní fotbalista se v jarní části minulého ročníku trápil, i proto před touto sezonou vyhledal pomoc mentálního kouče. Nyní věří, že je na nejlepší cestě zpět do formy, která mu loni v listopadu vynesla debut v národním týmu.

Kušej se naposledy prosadil 11. listopadu v domácím ligovém duelu s Pardubicemi. Dnes v 37. minutě zvýšil křížnou střelou na 2:0 po přihrávce Tomáše Ladry, autora úvodní branky. "Jsem vděčný za to, že jsem to konečně prolomil a zase jsem si připomněl, jaké je to dát gól na domácím stadionu před našimi fanoušky. Navíc v takovém zápase. Hrozně si toho cením," řekl Kušej novinářům po své evropské premiéře.

Čtyřiadvacetiletý fotbalista přišel do Mladé Boleslavi před rokem a půl a v nejvyšší soutěži se ihned uvedl skvělými výkony. Během roku 2023 nasbíral deset ligových gólů, několik branek připravil spoluhráčům. V listopadu si zahrál v závěrečném kvalifikačním duelu o postup na Euro proti Moldavsku a byl ve hře o nominaci na šampionát, na jaře ale přišel pokles formy.

Statistiky utkání. Livesport

"Pro útočníka, který je zvyklý dávat góly, je to trochu těžší. Ale nedělal jsem si z toho hlavu, hlavně jsem se soustředil na výkon a na tým. Samozřejmě bych chtěl góly dávat, rozhodovat zápasy. Ale pro nás byl primární cíl postoupit do pohárů. Teď je tu nová sezona a věřím, že se to zase otočí i ke mně," uvedl bývalý hráč Drážďan nebo Prostějova, který vyhledal i pomoc mentálního kouče.

"Před sezonou jsem začal spolupracovat s Marianem Jelínkem. V hlavě jsem dobře nastavený. Je potřeba si vždy přiznat pravdu a být realista. Přiznal jsem si, že cesta na Euro je nereálná a že si nezasloužím tam být. V reprezentaci mají být nejlepší hráči, kteří mají aktuální formu, to jsem nebyl. Pořád jsem doufal, že by se to mohlo na konci sezony otočit, ale v tomhle jsem nohama na zemi. Takové situace mě můžou ještě víc posunout. Někdy je lepší udělat krok zpátky, abych udělal dva dopředu," vysvětlil Kušej.

Mladá Boleslav je ve dvojzápase s vítězem Litevského poháru a nováčkem tamní nejvyšší soutěže velkým favoritem. Kušej ale nechce nic podcenit ani v odvetě ve Vilniusu. "Vedeme 2:0, ale jeden gól to může všechno změnit. Hrajeme venku, takže musíme být obezřetní a pokorní. Nejet tam s tím, že to chceme odbránit, ale znovu vyhrát," dodal.